Мать пациентки думала, что ее дочь очень много ест и набрала немного лишнего веса. Но все оказалось гораздо хуже. В какой-то момент 31-летней Нонг Ратчанапорн внезапно стало тяжело дышать, и озабоченной матери пришлось отвезти ее в больницу Сатуна, передает BILD.

Женщина думала, что просто имеет лишний вес: что обнаружили врачи внутри нее

Живот пациентки напоминал живот будущей матери близнецов, и поначалу медики предположили, что женщина беременна. Однако ультразвуковое обследование обнаружило огромную овариальную кисту в нижней части живота, которая уже давила на внутренние органы Нонга. Как выяснилось, она незаметно росла в течение нескольких лет.

Врачи удалили кисту. Операция длилась шесть часов и закончилась благополучно. В конце медики позировали с гигантским новообразованием на камеру.

"Сейчас моей дочери хорошо, и она каждый день приходит на перевязку. Она чувствует себя легче и уже не так плохо, как раньше", – цитирует мать Нонг Thairath.

Овариальная киста – это киста на яичнике (овариум): полость в ткани, в которой накапливается жидкость. Так называемые функциональные овариальные кисты, как правило, являются доброкачественными. Обычно киста имеет размер несколько сантиметров и, как правило, не вызывает симптомов. Часто кисты спонтанно исчезают, поэтому никакая терапия не требуется. Большие кисты появляются очень редко. Они могут перекрывать кровоснабжение яичника, и в этом случае операция неизбежна.

