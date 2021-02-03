Заслуживает внимания: 3D-мультфильмы украинца покорили весь мир (Фото, видео)

В мире много известных украинцев, которые достигли успеха в различных сферах. Однако в Украине, к сожалению о них почти не знают. Одним невероятно талантливым человеком является Сергей Горобец — автор 3D-мультиков о забавных персонажах Бубе и Ратике. О своих успехах он рассказал ресурсу Аin.ua.

Украинский мультфильм Сергея Горобца получил признание во всем мире. Фото: rutube.ru

Сергей Горобец — украинский 3D-аниматор. Учился ремеслу он самостоятельно. Сейчас его главный проект — популярный 3D-мультсериал "Rattiс mini".

Он начинал изучать 3D-анимацию без компьютера. Сначала парень покупал книги на английском языке, который кстати, долго не знал.

Сергей успел поработать на телеканале "1 +1" и в "Госкино". Однако аниматор понял, что это не его, и начал задумываться о создании собственного мультфильма.

Стоит отметить, что мультипликационный фильм рождался очень тяжело и долго. Каждый проект требует денег и упорной работы.

В 2013 году появился забавный 3D-персонаж Буба. Он был инопланетянином. Чтобы создавать мультфильмы о нем, Сергей Горобец с командой искали финансирование на краудфандинговий платформе.

За любое наименьшее пожертвование авторы мультика дарили какие-то приятные мелочи.





Общими силами сериал удалось запустить, а потом он стал настолько популярным, что только одна серия за месяц собрала 10 миллионов просмотров.

Мультик о Бубе предназначен для детей 1-3 лет, поэтому в нем достаточно мало слов. Однако видеоролики цепляют выразительной мимикой и смешными ситуациями, в которые попадает главный герой. Буба изучает мир и проверяет, что делать с различными предметами. Поэтому, 3D-мультик не только смешной, но и поучительный.

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