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Запросы космические: кто меркантильнее – девушки из Украины или Польши

Сколько должен зарабатывать молодой человек и кто должен платить на свидании: ответы украинских и польских девушек

сегодня, 18:37
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Автор:
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Кречмаровская Наталия

Девушки из Украины и Польши — у кого большие прихоти относительно материального состояния парня и его финансового поведения. Блогер Алекс Феномен провел краткий опрос, узнав мнение девушек.

Запросы космические: кто меркантильнее – девушки из Украины или Польши

Иллюстративное фото

На вопрос – сколько должен зарабатывать парень, чтобы ты с ним встречалась, украинки ответили, что чем больше, тем лучше. В общем, главным было — чтобы парень имел финансовую способность обеспечивать девушку. Если же зарабатывает мало – то отношения не рассматривают.

Польские девушки вообще не предъявляют финансовых требований к парню. В общем, отвечали, что безразлично.

На вопрос, кто должен платить на свидании, украинки ответили, что однозначно молодой человек. А на предложение оплатить счет 50/50 даже не ответили бы парню.

Польские девушки готовы разделить счет пополам.

Напомним, что вопрос об оптимальном возрасте для начала половой жизни, как писал портал "Комментарии", сложен и многогранен. Оно зависит от многих факторов, включая физическую зрелость, эмоциональную готовность, социальные нормы и ценности.

Готовность к половой жизни зависит от нескольких факторов – физическая зрелость, эмоциональная готовность, ответственность.

Исследования, опубликованные в Journal of Adolescent Health, показали, что большинство подростков начинают половую жизнь в возрасте 16-19 лет. Другое исследование, опубликованное в Perspectives on Sexual and Reproductive Health, выявило, что раннее начало половой жизни связано с повышенным риском нежелательной беременности и заболеваниями, передающимися половым путем. Также специалисты советуют родителям рассказывать детям о безопасном сексе, контрацепции и заболеваниях, передающихся половым путем.



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