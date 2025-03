Запросы космические: кто меркантильнее – девушки из Украины или Польши

Девушки из Украины и Польши — у кого большие прихоти относительно материального состояния парня и его финансового поведения. Блогер Алекс Феномен провел краткий опрос, узнав мнение девушек.

На вопрос – сколько должен зарабатывать парень, чтобы ты с ним встречалась, украинки ответили, что чем больше, тем лучше. В общем, главным было — чтобы парень имел финансовую способность обеспечивать девушку. Если же зарабатывает мало – то отношения не рассматривают.

Польские девушки вообще не предъявляют финансовых требований к парню. В общем, отвечали, что безразлично.

На вопрос, кто должен платить на свидании, украинки ответили, что однозначно молодой человек. А на предложение оплатить счет 50/50 даже не ответили бы парню.

Польские девушки готовы разделить счет пополам.

