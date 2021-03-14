Замужняя китаянка случайно узнала, что она мужчина

25-летняя китаянка обратилась к врачу и в ходе обследования выяснилось, что она на самом деле родилась мужчиной. Необычную историю описывает South China Morning Post.

Девушка из Китая выяснила, что родилась мужчиной / Фото: depositphotos / l.esthetique

Известно, что до этого времени женщина не посещала гинеколога, только в подростковом возрасте и тогда ей сказали, что она медленно развивается. Но менструация у нее так и не началась, и это китаянку почему-то не смутило. Вместе с мужем они планировали пополнение в семье, но девушка не могла забеременеть целый год. Но обратилась она к врачу не с этой проблемой.

Однажды 25-летняя Пинпин (имя изменено) вывихнула лодыжку, но доктор обратил внимание на то, что ее кости плохо развиты и порекомендовал ей пройти полное обследование. Тогда и выяснилось, что у девушки есть мужская хромосома и генетически она является мужчиной, хотя внешних признаков своего биологического пола (кадыка и мужских гениталий) у нее нет. Но у Пинпин нет и яичников, и матки, а е половые органы недоразвиты и лишь выглядят как женские.

Эндокринолог сказал девушке, что показатели ее анализов указывают на врожденную гиперплазию надпочечников, которая могла стать причиной нарушения полового развития.

Конечно же, услышанное шокировало 25-летнюю китаянку и теперь она не знает, к какому гендеру себя относит. Врачи отметили, что ей придется много работать с психологом, чтобы восстановить свою роль в обществе.

Напомним, известная актриса Эллен Пейдж совершила каминг-аут как трансгендерный мужчина.

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