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Главная Новости Общество невероятно Замужняя китаянка случайно узнала, что она мужчина
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Замужняя китаянка случайно узнала, что она мужчина

У китаянки обнаружили мужскую хромосому

сегодня, 09:40
Автор:

Светлана Шкурупий

25-летняя китаянка обратилась к врачу и в ходе обследования выяснилось, что она на самом деле родилась мужчиной. Необычную историю описывает South China Morning Post.

Замужняя китаянка случайно узнала, что она мужчина

Девушка из Китая выяснила, что родилась мужчиной / Фото: depositphotos / l.esthetique

Известно, что до этого времени женщина не посещала гинеколога, только в подростковом возрасте и тогда ей сказали, что она медленно развивается. Но менструация у нее так и не началась, и это китаянку почему-то не смутило. Вместе с мужем они планировали пополнение в семье, но девушка не могла забеременеть целый год. Но обратилась она к врачу не с этой проблемой. 

Однажды 25-летняя Пинпин (имя изменено) вывихнула лодыжку, но доктор обратил внимание на то, что ее кости плохо развиты и порекомендовал ей пройти полное обследование. Тогда и выяснилось, что у девушки есть мужская хромосома и генетически она является мужчиной, хотя внешних признаков своего биологического пола (кадыка и мужских гениталий) у нее нет. Но у Пинпин нет и яичников, и матки, а е половые органы недоразвиты и лишь выглядят как женские.

Эндокринолог сказал девушке, что показатели ее анализов указывают на врожденную гиперплазию надпочечников, которая могла стать причиной нарушения полового развития.

Конечно же, услышанное шокировало 25-летнюю китаянку и теперь она не знает, к какому гендеру себя относит. Врачи отметили, что ей придется много работать с психологом, чтобы восстановить свою роль в обществе. 

Напомним, известная актриса Эллен Пейдж совершила каминг-аут как трансгендерный мужчина.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Британии 32-летний трансгендер борется за право называть себя отцом собственного ребенка.


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Источник: https://www.scmp.com/news/people-culture/article/3125197/woman-china-went-doctor-about-hurt-ankle-only-be-told-she-was
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