Загадочный монолит исчез из Румынии

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Татьяна Лозовенко
Металлический монолит, появившийся в одном из румынских городов всего через несколько дней после исчезновения аналогичной структуры в Юте, таким же загадочным образом исчез. Об этом пишет Daily Mail.
Трехметровый металлический монолит в Румынии
Блестящий треугольный столб был найден на холме Батка Доамней в городе Пьятра-Нямц на севере Румынии в прошлый четверг. Он был обнаружен недалеко от известной археологической достопримечательности Петродавской дакийской крепости, построенной в 82 г. до н.э. и 106 г. н.э.
Как отмечает издание, в ночь на понедельник монолит внезапно исчез так же быстро, как и появился. Многие сторонники "теории заговора" считают, что это дело рук инопланетян.
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