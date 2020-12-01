Загадочный монолит исчез из Румынии

Металлический монолит, появившийся в одном из румынских городов всего через несколько дней после исчезновения аналогичной структуры в Юте, таким же загадочным образом исчез. Об этом пишет Daily Mail.

Трехметровый металлический монолит в Румынии

Блестящий треугольный столб был найден на холме Батка Доамней в городе Пьятра-Нямц на севере Румынии в прошлый четверг. Он был обнаружен недалеко от известной археологической достопримечательности Петродавской дакийской крепости, построенной в 82 г. до н.э. и 106 г. н.э.

Как отмечает издание, в ночь на понедельник монолит внезапно исчез так же быстро, как и появился. Многие сторонники "теории заговора" считают, что это дело рук инопланетян.

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