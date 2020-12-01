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Загадочный монолит исчез из Румынии

В ночь на понедельник монолит внезапно исчез так же быстро, как и появился

сегодня, 19:09
Автор:

Татьяна Лозовенко

Металлический монолит, появившийся в одном из румынских городов всего через несколько дней после исчезновения аналогичной структуры в Юте, таким же загадочным образом исчез. Об этом пишет Daily Mail.

Загадочный монолит исчез из Румынии

Трехметровый металлический монолит в Румынии

Блестящий треугольный столб был найден на холме Батка Доамней в городе Пьятра-Нямц на севере Румынии в прошлый четверг. Он был обнаружен недалеко от известной археологической достопримечательности Петродавской дакийской крепости, построенной в 82 г. до н.э. и 106 г. н.э.

Как отмечает издание, в ночь на понедельник монолит внезапно исчез так же быстро, как и появился. Многие сторонники "теории заговора" считают, что это дело рук инопланетян.

Ранее "Комментарии" сообщали, что сегодня, 1 декабря, полностью рухнул огромный радиотелескоп в Пуэрто-Рико, который более полувека играл ключевую роль в астрономических открытиях. 900-тонная платформа приемника телескопа упала на тарелку рефлектора. Коллапс ошеломил многих ученых, которые до недавнего времени полагались на самый большой радиотелескоп в мире



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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-9005715/Romanian-monolith-vanishes-appearing-hillside-following-disappearance-Utah-structure.html
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