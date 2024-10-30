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За два месяца до Рождества: в Германии установили первую рождественскую елку

Елка высотой 45 метров и массой 80 тонн уже радует посетителей Cranger Christmas Magic

сегодня, 15:01
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Черновалова Кристина

В городе Херне на западе Германии, несмотря на теплую погоду и далекую перспективу Рождества, уже установили первую праздничную елку. Огромное искусственное дерево, высотой 45 метров и весом 80 тонн, стало главной достопримечательностью Cranger Christmas Magic – крупнейшего в Европе передвижного рождественского парка, ежегодно привлекающего тысячи посетителей из разных уголков континента.

За два месяца до Рождества: в Германии установили первую рождественскую елку

Как в Германии встречают Рождество за два месяца до праздника

Первые посетители парка уже могут насладиться магической атмосферой: елка украшена 500 праздничными шарами и сияет благодаря двум миллионам светодиодов. Украшения и подсветка создают уникальную рождественскую атмосферу, которая является новой традицией для Германии, хотя город еще осен теплыми 18 °C и безоблачным небом.

Cranger Christmas Magic – это ежегодный праздничный парк, который появляется в Херне к Рождеству, чтобы подарить посетителям незабываемые впечатления.                                                                                    

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