Юрист утверждает, что нашел жуткие доказательства существования рая и ада

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Бывший атеист и юридический репортер Ли Стробелл утверждает, что нашел доказательства существования как рая, так и ада. В своей новой книге он исследует явления, связанные с ангелами, демонами, переживаниями на грани смерти и другими мистическими феноменами.
Ли Стробел
Книга под названием "Видеть сверхъестественное: исследовать ангелов, демонов, мистические сны, предсмертные встречи и другие тайны невидимого" содержит десятки историй об опыте, который врачи не могут объяснить с медицинской точки зрения. В частности, в ней рассказывается о случае, когда мать во время клинической смерти увидела видение Девы Марии в светлом туннеле.
Автор также рассказывает об уникальном случае женщины по имени Вики, которая была незрячей с рождения, но во время клинической смерти смогла "увидеть" свое окружение. Она описала друзьям в деталях вид разбитого автомобиля после аварии, а также рассказала, как наблюдала за боровшимися за ее жизнь врачами.
Впрочем, не все переживания были положительными. В книге приводится история профессора Северокентуккского университета Говарда Сторма, который был атеистом и пережил клиническую смерть из-за разрыва язвы желудка.
Сначала его видение выглядело безопасным – он следовал за загадочными "добрыми" проводниками по темному коридору. Однако постепенно все погружалось во мрак, а его спутники стали агрессивными.
В конце концов, в отчаянии он закричал: "Иисус, спаси меня!", после чего появился свет, и пара рук потянулась к нему.
В своей книге Стробелл также рассказывает о случаях встречи с темными силами, демонами и даже проявлениями одержимости.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ученые NASA увидели "ангела" в космосе.
Новости