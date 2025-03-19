Юрист утверждает, что нашел жуткие доказательства существования рая и ада

Бывший атеист и юридический репортер Ли Стробелл утверждает, что нашел доказательства существования как рая, так и ада. В своей новой книге он исследует явления, связанные с ангелами, демонами, переживаниями на грани смерти и другими мистическими феноменами.

Ли Стробел

Книга под названием "Видеть сверхъестественное: исследовать ангелов, демонов, мистические сны, предсмертные встречи и другие тайны невидимого" содержит десятки историй об опыте, который врачи не могут объяснить с медицинской точки зрения. В частности, в ней рассказывается о случае, когда мать во время клинической смерти увидела видение Девы Марии в светлом туннеле.

"Вдруг перед ней появился туннель, и она почувствовала, как его туда втягивает", – пишет Стробел. Женщина вспоминала, что во время этого переживания ее охватило чувство безграничной любви и света.

Автор также рассказывает об уникальном случае женщины по имени Вики, которая была незрячей с рождения, но во время клинической смерти смогла "увидеть" свое окружение. Она описала друзьям в деталях вид разбитого автомобиля после аварии, а также рассказала, как наблюдала за боровшимися за ее жизнь врачами.

Впрочем, не все переживания были положительными. В книге приводится история профессора Северокентуккского университета Говарда Сторма, который был атеистом и пережил клиническую смерть из-за разрыва язвы желудка.

Сначала его видение выглядело безопасным – он следовал за загадочными "добрыми" проводниками по темному коридору. Однако постепенно все погружалось во мрак, а его спутники стали агрессивными.

"Они начали толкать, бить, царапать и кусать его, смеясь и выкрикивая оскорбления", – пишет Стробел. Сторм вспоминал, что испытывал физическую и эмоциональную боль, а в какой-то момент ее буквально разорвали.

В конце концов, в отчаянии он закричал: "Иисус, спаси меня!", после чего появился свет, и пара рук потянулась к нему.

В своей книге Стробелл также рассказывает о случаях встречи с темными силами, демонами и даже проявлениями одержимости.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ученые NASA увидели "ангела" в космосе.



