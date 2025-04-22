Я стояла босиком на небесной траве: реальная история клинической смерти

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Ткачик Олеся
Канадка Эмбер Каванаг 23 декабря 2021 года проснулась с тревожным ощущением: тело было тяжелым, язык — непонятным, а сознание — затуманенным. Как впоследствии выяснилось, это был обширный инсульт, который произошел во сне. По дороге в больницу у нее случился второй приступ, приведший к необратимому поражению мозга. Медики решили транспортировать женщину вертолетом в специализированную клинику — шансов выжить почти не было.
Эмбер Каванаг
Но именно во время полета, по словам Эмбер, она оказалась в другом измерении – в раю. В интервью Daily Mail женщина рассказала, как почувствовала солнце на лице, закрыла глаза и мгновенно оказалась "по ту сторону".
Эмбер также встретила своих "духовных проводников", которые телепатически сообщили: она может остаться или вернуться, хотя путь будет полон боли. В то же время ей показали, как будет выглядеть жизнь ее семьи без нее — мужчина станет злоупотреблять алкоголем, сын попадет в зависимость, а дочь откажется от мечты стать медсестрой.
Несмотря на это, окончательным аргументом для возвращения стало пророчество: Эмбер должна написать книги, помочь людям понять смысл жизни — и если она не вернется, ее миссия отложится еще на 10–15 лет.
После возвращения она пережила тяжелый приступ — судороги, отек мозга. Прогнозы врачей были неутешительны: потеряна левая часть мозга, отсутствие речи и движений. Однако Эмбер не только выжила, но и заговорила, начала двигаться и делиться своей историей.
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