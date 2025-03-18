Все мы живем в компьютерной симуляции: ученый приводит доказательства

Возможно ли, что вся наша Вселенная – это лишь сложная компьютерная симуляция? Идея, когда-то казавшаяся научной фантастикой, получает все большее распространение среди ученых. Физик Мелвин Вопсон из Портсмутского университета утверждает, что приблизился к научному подтверждению этой гипотезы и разработал эксперимент, который может это доказать.

Ученый хочет проверить гипотезу симуляции. Фото из открытых источников

Гипотеза симуляции предполагает, что наша реальность – это лишь сложная компьютерная программа, созданная сверхразвитой цивилизацией. Известными сторонниками этой идеи, в частности является американский миллиардер Илон Маск, неоднократно заявлявший, что шансы на то, что мы живем в "реальном мире", очень малы.

Доктор Вопсон считает, что последние научные открытия в области информационной физики могут предоставить веские доказательства этой гипотезы. Информационная физика предполагает, что реальность состоит из битов информации, подобно компьютерному коду. Но Вопсон пошел дальше и выдвинул идею, что информация имеет физическую массу и может быть даже той самой темной материей, составляющей почти треть Вселенной.

В 2022 году Вопсон предложил второй закон инфодинамики – новый физический принцип, утверждающий, что в замкнутой информационной системе энтропия либо остается постоянной, либо уменьшается со временем. Это противоречит классической термодинамике, где беспорядок в системе обычно растет.

Согласно его исследованию, Вселенная предпочитает упорядоченные структуры, такие как симметричные снежинки или пропорциональные черты лица. Это напоминает принцип, согласно которому в компьютерах удаляется лишний код для оптимизации производительности. Вопсон предполагает, что этот процесс может свидетельствовать о программируемом характере Вселенной.

Доктор Вопсон дал несколько примеров естественных симметрий

"Принципы симметрии играют важную роль в законах природы, но до сих пор было мало объяснений, почему это происходит. Мои выводы демонстрируют, что высокая симметрия соответствует самому низкому состоянию информационной энтропии, потенциально объясняя склонность природы к этому", — утверждает Вопсон.

Ученый разработал эксперимент, который, по его словам, может подтвердить гипотезу компьютерной симуляции Вселенной. Он основывается на предположении, что элементарные частицы содержат информацию, подобно ДНК живых организмов.

Вопсон считает, что если Вселенная действительно является компьютерной программой, то в ней должны быть скрыты информационные битовые структуры, которые можно обнаружить. Он предлагает измерить эту информацию, "стирая" ее через столкновение частиц с античастицами.

В 2023 году ученый запустил краудфандинговую кампанию, чтобы собрать 185 тыс. фунтов на проведение эксперимента. Хотя кампания не достигла своих финансовых целей, Вопсон не оставляет идеи провести исследование, которое, по его словам, может "изменить наше понимание физики".

Впрочем, большинство научного сообщества относятся к таким идеям скептически. Некоторые считают гипотезу симуляции философской концепцией, не поддающейся экспериментальному доказательству.

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