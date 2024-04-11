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Время роскоши: топ самых дорогих часов мира

В подборке самые дорогие часы из когда-либо созданных в мире

сегодня, 17:30
Автор:
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Черновалова Кристина
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В современном мире часы давно перестали быть просто инструментом измерения времени. Они являются символом статуса, вкуса и достижений их владельца. Среди огромного разнообразия часовых брендов и моделей есть те, которые выделяются своей роскошью, сложностью механизма и, конечно же, ценой. В этом обзоре мы представим вам список самых роскошных часов в мире, каждый из которых по-своему уникален и впечатляющ.

Время роскоши: топ самых дорогих часов мира

Какие часы самые престижные?

1. Graff Diamonds The Fascination

Этот невероятный аксессуар, стоимостью более 40 миллионов долларов, не просто часы, а настоящее украшение. Graff Diamonds The Fascination состоит из 152,96 каратов белых бриллиантов. Часы могут трансформироваться из наручных в изысканный бриллиантовый колье. Это чудо ювелирного искусства подчеркивает статус и вкус своего владельца, будучи одним из самых дорогих и уникальных часовых украшений в мире.

Время роскоши: топ самых дорогих часов мира - фото 2

2. Patek Philippe Grandmaster Chime Ref. 6300A-010

Patek Philippe славится своим подходом к изготовлению часов, и модель Grandmaster Chime является воплощением мастерства и сложности. Стоимостью около 31 миллиона долларов, эти часы были проданы на аукционе и имеют 20 различных функций, включая вечный календарь, звуковой сигнал и воскресение. Сделанные из розового золота, они являются самыми дорогими и сложными часами, когда-либо созданными брендом.

Время роскоши: топ самых дорогих часов мира - фото 3

3. Jacob & Co. Billionaire Watch

Эти часы стоят 18 миллионов долларов и полностью оправдывают свое название. Оснащенные механизмом турбийон, они украшены 260 каратами эмееральд-образных бриллиантов. Корпус и браслет выполнены из белого золота, что добавляет изделию дополнительную роскошь и блеск. Jacob & Co. Billionaire Watch — это не просто часы, а настоящий символ богатства и роскоши.

Время роскоши: топ самых дорогих часов мира - фото 4

4. Breguet Marie-Antoinette Grande Complication Pocket Watch

Эти карманные часы были созданы по заказу французской королевы Марии-Антуанетты и завершены уже после ее смерти. Стоимостью в несколько миллионов долларов, они являются одним из самых сложных и исторически значимых часов. Они объединяют в себе более 40 функций и выполнены из золота и стали. Считается, что создание этих часов потребовало несколько десятилетий работы.

Время роскоши: топ самых дорогих часов мира - фото 5

5. Vacheron Constantin 57260

Этот уникальный механический часовой механизм является самым сложным в мире. Стоимость часов 57260 оценивается в 8 миллионов долларов. Они обладают 57 сложностями, включая различные календари, фазы Луны, время восхода и заката. Созданные на заказ для частного коллекционера, эти часы являются воплощением мастерства и инновационных технологий в часовом деле.

Время роскоши: топ самых дорогих часов мира - фото 6

Этот список демонстрирует, насколько велико и разнообразно мира роскошных часов. Каждая модель в нем — это не просто способ измерения времени, а мастерское сочетание ювелирного искусства, высокой технологии и истории. Эти часы несут в себе не только функциональную ценность, но и являются символом статуса, достижений и уникального вкуса их владельцев.



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