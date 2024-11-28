Впервые женщина смогла отсудить ребенка, оставленного в «Окне жизни»

На Львовщине женщина оставила новорожденного малыша в "Окне жизни", а на следующий день решила его вернуть, однако не смогла этого сделать, из-за запущенных юридических процессов. Об этом сообщили во Львовском областном клиническом перинатальном центре.

Женщина оставила малыша в "Окне жизни" во Львове

Так, вечером первого мая сработала сигнализация в "Окне жизни". Медработники, соблюдая все протоколы, открыли окошечко и увидели там младенца.

После медицинского осмотра врачи установили, что подброшенному мальчику ориентировочно два месяца и что ребенок здоров.

А на следующий день произошло то, чего никто не мог ожидать.

В медицинское учреждение пришла женщина, которая утверждала, что она мама ребенка и просила вернуть малыша. Медики этого сделать не могли, поскольку были уже запущены все юридические процессы в отношении ребенка.

7 месяцев Львовский областной клинический перинатальный центр был для ребенка родным домом.

"Во Львовском перинатальном центре "Окно жизни" работает с 2019 года. Наша обязанность — оказать медицинскую помощь ребенку, который там оказался. История мальчика, оставшегося в нашем центре на семь месяцев, уникальна. Ребенок находился в перинатальном центре, пока решались юридические вопросы о возвращении в семью. Это исключительный случай, который напоминает нам о главном: каждый ребенок заслуживает жизни и шанса жить в семье", — отметила директор Львовского перинатального центра Мария Малачинская.

Завершилась эта история тем, что мама смогла доказать свое родительство и на днях медики передали ей ребенка. Теперь мальчик будет жить с родителями.

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