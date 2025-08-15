Военный обвенчался с женой в Донецкой области

Рубрики
Для многих бойцов 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады Донбасса стала вторым домом. Именно здесь среди будней войны происходят важные для них личные события.
Венчание в Донецкой области
Военнослужащий с позывным "Каратом" познакомился со своей будущей женой еще почти десять лет назад. Оба родом из Днепропетровщины. Для него он всегда был особым человеком, с которым он мечтал делить радости и строить общее будущее.
В октябре 2023 года пара решила официально быть вместе, а уже в феврале 2024-го вышла замуж. В августе 2025-го жена приехала в Карат во время его отпуска, и они решили осуществить давнюю мечту — обвенчаться. Местом для обряда избрали Донбасс, которая за время службы стала для них особым местом.
Под сводом храма, при свете свечей и звуках молитвы они дали обет быть вместе в радости и испытаниях. Даже во время войны любовь и вера в будущее остаются тем, что дарит силы и вдохновляет.