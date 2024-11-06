Во Львове мужчину искали в лесу: где он оказался

В эти выходные патрульные получили вызов от взволнованной женщины, которая сообщила, что ее отец потерялся в лесопарке во Львове вблизи улицы Гната Хоткевича. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Патрульной полиции Львовской области.

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Патрульные Андрей Макарук, Диана Хомов и Игорь Клебан прибыли на помощь и сразу же начали обследовать территорию. Дочь поддерживала связь с отцом по телефону.

Гражданин не мог указать ни одного ориентира. Патрульные кричали и пытались установить место мужчины.

Впоследствии из кустов патрульные услышали голос гражданина. Полицейские побежали на помощь. Мужчина застрял в болоте, поэтому его пришлось вытаскивать оттуда. К счастью, все обошлось.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

На Прикарпатье обнаружили заблудившуюся женщину и мужчину, который умер, собирая грибы

28 октября два человека из Львовщины заблудились в лесу возле села Мысловка Калушского района. За помощью к спасателям обратился их друг. Чрезвычайники поисково-спасательного отделения села Выгода нашли женщину и сопровождали ее в автомобиль. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

На следующее утро в лесу обнаружили тело мужчины без признаков жизни. После проведения следственных действий спасатели транспортировали погибшего и передали работникам полиции.

К поисково-спасательной операции привлекались 13 спасателей, 3 единицы техники, 2 беспилотника и 4 кинологи с собаками. "В очередной раз призываем вас быть осторожными и соблюдать правила безопасности, чтобы не заблудиться в лесу!" – отмечают спасатели.