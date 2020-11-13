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Во Франции сообщили об уничтожении лидера Аль-Каиды

«Это большой успех в борьбе с терроризмом», - сказала министр вооруженных сил Франции

сегодня, 12:20
Автор:

Татьяна Лозовенко

Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявила, что в ходе операции "Бархан" в африканском регионе Сахель уничтожили лидера Аль-Каиды, выходца из Мали Баха аг-Муссу.

Во Франции сообщили об уничтожении лидера Аль-Каиды

Фото: из открытых источников

Бывший полковник малийской армии, также известный как Бамусса Диарра, был правой рукой Ияда Аг Гали, лидера самой известной джихадистской группировки Мали (JNIM), которая неоднократно атаковала солдат и гражданских в государстве.

"Бахаг Мусса, деятель джихадистского движения в Сахеле, считается ответственным за несколько нападений на малийские и международные силы", — говорится в заявлении Парли.

Мусса, который был в списке террористов США, убит во вторник после операции с участием наземных войск и вертолетов. Отмечено, что французские войска за последние недели убили десятки исламистских боевиков в ходе серии таких операций. Франция насчитывает более 5100 военнослужащих, разбросанных по всему региону. 

"Это большой успех в борьбе с терроризмом", — сказала Парли.

Напомним, что в Саудовской Аравии недавно случился теракт на церемонии, где были представители Франции, Германии и Великобритании.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-mali-security-france/france-says-it-has-killed-senior-al-qaeda-north-africa-operative-in-mali-idUSKBN27T0O7?il=0
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