Во Франции сообщили об уничтожении лидера Аль-Каиды

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Татьяна Лозовенко
Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявила, что в ходе операции "Бархан" в африканском регионе Сахель уничтожили лидера Аль-Каиды, выходца из Мали Баха аг-Муссу.
Фото: из открытых источников
Бывший полковник малийской армии, также известный как Бамусса Диарра, был правой рукой Ияда Аг Гали, лидера самой известной джихадистской группировки Мали (JNIM), которая неоднократно атаковала солдат и гражданских в государстве.
Мусса, который был в списке террористов США, убит во вторник после операции с участием наземных войск и вертолетов. Отмечено, что французские войска за последние недели убили десятки исламистских боевиков в ходе серии таких операций. Франция насчитывает более 5100 военнослужащих, разбросанных по всему региону.
Напомним, что в Саудовской Аравии недавно случился теракт на церемонии, где были представители Франции, Германии и Великобритании.
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