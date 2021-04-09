Внук зарегистрировал дедушку в Instagram - что из этого получилось (Фото)

Однажды парень из Словении решил поэкспериментировать и зарегистрировал своего дедушки в Instagram. Оказалось, что дедушка умело освоил сеть и стал популярным интересным блогером.

Найдено самого стильного дедушку интернета. Фото: instagram.com/jaadiee

Мужчина подписан ником Gramps. Сейчас ему 75 лет. Gramps любит моду и уличный стиль, что и демонстрирует на своих фотографиях.

На странице популярного дедушки уже более миллиона подписчиков. Gramps воспроизводит образы известных звезд. На ленте деда уже есть снимки-перевоплощение в Канье Уэста, Джастина Бибера, A$AP Rocky и других знаменитостей.

Фотографирует блогера его внук — Янник Дифенбах.

Кроме того, дедушка любит похвастаться и собственными модными луками.

Блоггера уже успели прозвать "самым стильным дедушкой в интернете".

Напомним, что девятилетний Райан Каджи из США третий год подряд признан самым богатым YouTube-блогером года. О победе парня и рейтинге сообщает Forbes. На собственном канале Ryan's World Каджи предлагает зрителям ознакомиться с различными игрушками. Он проверяет их качество и, конечно, лично тестирует — на безопасность, удобство и тому подобное. Не обходится и без привычных детских предпочтений, которые объясняются исключительно собственным вкусом. Также на канале можно найти ролики с легкими экспериментами в стиле "сделай сам" и услышать семейные истории. Посмотреть видео блогера и узнать, сколько он зарабатывает, можно в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что интернет-трансляция закончилась для девушки-видеоблогера из Тибета трагедией. В ходе стрима в одном из приложений-аналогов популярного видеосервиса TikTok, на тибетский ведущую, по имени Лама, напал мужчина. Свидетелями нападения стали 400 человек, которые следили за эфиром. В комнату, из которой велось интернет-вещания ворвался мужчина, девушка закричала, после чего эфир прервалась. Детали ситуации читайте здесь.





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