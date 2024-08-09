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Вместо гипса - картонная коробка: пациент в Италии стал жертвой абсурда

Итальянцу вместо гипса наложили картонку с помойки

сегодня, 16:49
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Черновалова Кристина

В больнице города Патти на Сицилии 30-летнему Элиа Натоли, сломавшему ногу, вместо гипса наложили картонную коробку с помойки. Этот случай медицинской халатности вызвал волну возмущения и привел к увольнению заведующего отделением неотложной помощи. Об этом пишет BILD.

Вместо гипса - картонная коробка: пациент в Италии стал жертвой абсурда

Итальянцу вместо гипса наложили картонку с помойки

Подробности инцидента

В субботу Элиа Натоли попал в аварию на мотоцикле и повредил ногу. Сначала он обратился к семейному врачу, но тот не смог оказать необходимую помощь и направил его в больницу города Патти. Там пострадавший провел несколько часов в ожидании с сильной болью. В итоге ему диагностировали перелом малоберцовой кости, но в больнице не оказалось ни шины, ни гипса для фиксации перелома. Врачи нашли "оригинальное" решение — привязали к голени картонную коробку с помойки.

В таком виде Натоли был выписан с рекомендацией обратиться к ортопеду в понедельник. Однако импровизированная повязка развалилась почти сразу. Только благодаря знакомой-врачу и гуманитарной организации Элиа смог получить нормальную шину и гипс. В понедельник он обратился в частную клинику в Мессине, где ему наконец оказали квалифицированную помощь за 200 евро.

Реакция властей и общественности

Губернатор Сицилии Ренато Скифани лично принес извинения пострадавшему за этот "трагикомический" инцидент. Заведующий отделением неотложной помощи больницы Патти был уволен, а в отношении главврача проводится проверка. Кроме того, во всех больницах острова будут проведены аналогичные инспекции.                                                                                   



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Источник: https://t.me/BILD_Russian/18127
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