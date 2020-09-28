Веселая операция по спасению из жестяного плена 4-летнего малыша

Курьезный случай произошел на днях в одном из городов Австралии — Мельбурне. 4-летний малыш умудрился застрять в банке из-под популярных леденцов "Chupa Chups". О тонкостях спасательной операции рассказал австралийский сайт news.com.au.

Фото: Facebook Sheree Caruso

Начавшийся день не предвещал ничего плохого для матери 4-летнего карапуза Шерри Карузо. Утро было спокойным, женщина накормила сына завтраком и оставила его играть в комнате, попутно занимаясь домашними делами. Она даже не обратила внимание на подозрительную тишину, которая установилась в доме. Потом жилище огласил громкий плач ребенка. Оказалось, что малыш влез в большую жестянку из-под леденцов и застрял. Сначала женщина попыталась спасти из жестяного плена сына самостоятельно, но все ее попытки завершились неудачей. Она набрала номер службы спасения, но видно, из-за стресса ее объяснения были такими невнятными, что оператор решил перестраховаться и прислал в помощь команду пожарных, полицейских, и парамедиков.

Курьезная ситуация рассмешила всех правоохранителей. Женщина рассказывает, что они еле сдерживали смех, извлекая ребёнка из жестянки. К счастью, спасение малыша закончилось благополучно. Малыш был, конечно, расстроен и обескуражен, но быстро утешился. Зато родительница имеет запас забавных фото, которые будет показывать девушкам сына в будущем!









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