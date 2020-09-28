kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 29.09.2020

BTC/USD

10810.76

ETH/USD

359.19

LTC/USD

45.85

НБУ 29.09.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.12

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество невероятно Веселая операция по спасению из жестяного плена 4-летнего малыша
commentss НОВОСТИ Все новости

Веселая операция по спасению из жестяного плена 4-летнего малыша

Не оставляйте маленьких детей в одиночестве. Даже в отсутствии опасных предметов они могут создать условия для вызова спасателей

28 сентября 2020, 20:21
Автор:

Дмитрий Симоненко

Курьезный случай произошел на днях в одном из городов Австралии — Мельбурне. 4-летний малыш умудрился застрять в банке из-под популярных леденцов "Chupa Chups". О тонкостях спасательной операции рассказал австралийский сайт news.com.au.

Веселая операция по спасению из жестяного плена 4-летнего малыша

Фото: Facebook Sheree Caruso

Начавшийся день не предвещал ничего плохого для матери 4-летнего карапуза Шерри Карузо. Утро было спокойным, женщина накормила сына завтраком и оставила его играть в комнате, попутно занимаясь домашними делами. Она даже не обратила внимание на подозрительную тишину, которая установилась в доме. Потом жилище огласил громкий плач ребенка. Оказалось, что малыш влез в большую жестянку из-под леденцов и застрял. Сначала женщина попыталась спасти из жестяного плена сына самостоятельно, но все ее попытки завершились неудачей. Она набрала номер службы спасения, но видно, из-за стресса ее объяснения были такими невнятными, что оператор решил перестраховаться и прислал в помощь команду пожарных, полицейских, и парамедиков.

Курьезная ситуация рассмешила всех правоохранителей. Женщина рассказывает, что они еле сдерживали смех, извлекая ребёнка из жестянки. К счастью, спасение малыша закончилось благополучно. Малыш был, конечно, расстроен и обескуражен, но быстро утешился. Зато родительница имеет запас забавных фото, которые будет показывать девушкам сына в будущем!



Ранее "Комментарии" писали о том, как 50 тыс литров вина в Испании просто вылилось из цистерны.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости