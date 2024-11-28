В Запорожской области неизвестный после прилета украл КАБ

В Запорожье неизвестный человек забрал неразорванную авиабомбу, вероятно КАБ-500, с места "прилета" в селе Томаковка. Об этом сообщили в местных пабликах.

Иллюстративное фото

"Прошу человека, который украл КАБ в селе Томаковка (Запорожье) ВЕРНУТЬ ЕГО ГСЧС, чтобы обезвредить!!!

Подумай головой, друг!! Я обещаю, что полиция тебя не тронет, просто верни КАБ!" – написал автор тг-канала "DroneBomber".

Официальной информации на этот счет от ГСЧС или полиции нет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Россия запустила по Украине 188 средств воздушного нападения: сколько удалось сбить

В ночь на 28 ноября 2024 года (с 19:30 27 ноября) противник нанес удар по Украине ракетами разных типов и ударными беспилотниками. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Воздушных сил ВСУ.

В общей сложности радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено 188 средств воздушного нападения. Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. По состоянию на 10:30 подтверждены убытки: — 76 крылатых ракет Х-101/"Калибр"; — 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69; — 35 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа (62 вражеских беспилотника локационно потеряны). Ракетно-дроновый удар противника был направлен на объекты энергетики Украины.

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Патриарх Московского патриархата Кирилл Гундяев заявил о вреде "чрезмерного алармизма и спекуляций на ядерную тему": по его словам, христиане не боятся конца света, а цель России — "противостоять злу". Это заявление он сделал на пленарном заседании XXVI Всемирного Российского Народного Собора, пишут росСМИ.