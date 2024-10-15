В ВСУ официально подтвердили назначение Олега Ляшко на должность комбата

В 11 армейском корпусе ВСУ опубликовали официальное сообщение о назначении экснардепа Олега Ляшко на должность командира батальона беспилотных систем.

Олег Ляшко. Фото из открытых источников

Соответствующее сообщение появилось на фейсбуке-странице 11 армейского корпуса ВСУ.

"Решение о перемещении лейтенанта Ляшко Олега Валерьевича на должность командира батальона беспилотных систем 63-й ОМБР принято на основании ходатайства и плана перемещения командира 63-й ОМБР.

По данным, полученным от 63-й ОМБР, лейтенант Ляшко Олег Валерьевич за два года службы в этой бригаде зарекомендовал себя следующим образом:

Относительно беспилотных систем он сразу начал глубоко вникать в их суть и их роль на поле боя, понимая их важность;

Во время его пребывания в должностях, связанных с беспилотными системами, была организована работа по отражению значительного количества механизированных штурмов, уничтожены сотни единиц техники и живой силы противника;

В сентябре ББС 63-й ОМБР вошел в топ-10 подразделений по эффективности среди подразделений и соединений Вооруженных Сил Украины по поводу поражения живой силы, военной техники и других средств противника с использованием беспилотных систем", – отмечают в ВСУ.

Учитывая вышесказанное, командованием 63-й ОМБР и 11 армейского корпуса было принято соответствующее кадровое решение о назначении лейтенанта Ляшко Олега Валерьевича на должность командира батальона беспилотных систем 63-й отдельной механизированной бригады.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Лейтенанта Олега Ляшко назначили на должность подполковника комбатом

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