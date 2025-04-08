В Великобритании впервые женщина смогла выносить и родить ребенка после важной операции

Британка Грейс Дэвидсон не имела собственной матки – и все же стала матерью. Ее родная сестра Эми стала донором матки: два года назад хирурги провели женщинам сложную операцию по пересадке органа, длившейся 17 часов.

Женщина родила после пересадки матки

Как сообщает Daily Mail, после этого у Грейс и ее мужа Ангуса недавно родилась дочь. Роды прошли с помощью кесарева сечения без осложнений и под наблюдением команды из 20 врачей и медсестер.

Родители назвали девочку Эми Изабель – в честь тети-донора Эми и хирурга Изабель. По словам отца, команда медиков не только отмечала научные достижения, но и радовалась вместе с семьей. Пара надеется завести еще одного ребенка, прежде чем трансплантируемая матка будет удалена.

Тем временем команда больницы Queen Charlotte's and Chelsea в Лондоне уже успешно провела еще три трансплантации матки и надеется вскоре помочь другим женщинам стать матерями.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в штате Флорида полиция арестовала 20-летнюю студентку Марси Райнтген, которая является трансгендерной женщиной, после того, как она вошла в женскую уборную в Капитолии штата. Перед входом она заявила: "Я здесь, чтобы нарушить закон".

Это задержание, как отмечают правозащитники, может стать первым известным случаем применения законов об ограничениях для трансгендерных людей в общественных туалетах. Как сообщают американские медиа, Райнтген был задержан 19 марта в здании капитолия в городе Таллагасси. Полицейские уже ожидали ее прибытия и предупредили, что она получит запрет на посещение объекта. Однако после того, как Марси зашла в туалет, чтобы, по ее словам, помыть руки и помолиться на четке, и отказалась его оставить — ее арестовали.