В Украине возобновят полеты из аэропортов "Борисполь" или "Львов"

Полеты в одном из украинских аэропортов — "Львов" или "Борисполь" — возобновятся до конца января 2025 года, заявил старший партнер компании Marsh McLennan Криспин Эллисон на 10-м Киевском международном экономическом форуме (КМЭФ) в Киеве в четверг, сообщает "Интерфакс- Украина".

Иллюстративное фото

"Думаю, если нам повезет, то в январе у нас будет пять или шесть авиакомпаний, которые захотят летать (из Украины)", – сказал Эллисон.

По его словам, обеспечить механизмы страхования для авиации будет проще, если самолеты начнут летать из аэропорта "Львов", но президент Владимир Зеленский настаивает на том, чтобы первым был открыт международный аэропорт "Борисполь".

"Президент возненавидит меня за то, что я это сказал, потому что он сфокусирован на "Борисполе", однако начальный фокус — "Львов". Семь минут полета от Польши", — сказал старший партнер компании Marsh McLennan.

Он отметил, что пассажирские Airbus-320 и Boeing-737 также, как и небольшой пассажирский авиалайнер, будут нуждаться в страховке минимум на три четверти миллиарда долларов.

По словам Эллисона, окончательное решение о полетах будут приниматься в Офисе президента. Она будет зависеть от работы противовоздушной обороны, ситуации с безопасностью.

"Я продолжаю говорить, что Львов гораздо безопаснее Тель-Авива. Людям не нравится, когда я так говорю, но я говорю", — сказал он.

Ранее на правах анонимности источник в правительстве сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что авиасообщение будет возобновлено до конца зимы 2025 года. Власть занята поиском эффективных страховых механизмов. Рассматривают возобновление полетов из "Борисполя" или аэропорта "Львов". Президент Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль настаивают на "Борисполе", поскольку опасаются, что если первым будет запущен "Львов", аэропорт "Борисполь" до завершения действия военного положения запустить уже не удастся, сказал источник.