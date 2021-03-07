В Украине сорвали самый большой джекпот в лотерее - сколько выиграл счастливчик

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Кириєнко Анна
На выходных был сорван самый большой в Украине джекпот. Счастливый украинец выиграл в лотерее более 33 миллионов гривен. Данная информация сообщается на сайте Украинской национальной лотереи.
Украинец сорвал крупнейший джекпот в лотерее - сумма выигрыша. Фото: pix-feed.com
Билет был приобретен еще четвертого марта. Билет "Супер Лото" имел шесть комбинаций и пять тиражей.
На сайте Украинской национальной лотереи сообщается, что выигрыш достался онлайн-игроку. Точная сумма, которую получит победитель — 33 032 020 гривен.
В сообщении подчеркивают, что это самый большой джекпот за всю историю существования лотерей в Украине.
Свой выигрыш счастливчик может забрать в офисе УНЛ.
Стоит отметить, что лотерейные выигрыши в Украине облагаются налогом — 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора. Поэтому владельцу выигрыша нужно будет заплатить в госбюджет 6,5 миллиона гривен. Непосредственно самому победителю останется 26,6 миллиона гривен.
"Комментарии" информировали, что жители Украины смогут экономить до 1 000 гривен на оплате коммунальных услуг, ведь многие граждане фактически переплачивают вдвое. Как это сделать, читайте в нашем материале.
Ранее сообщалось, что американец сорвал джекпот на миллиард долларов. Счастливый билет лотереи Mega Millions был продан в американском штате Мичиган. Этот приз стал вторым по величине в истории игры. Подробнее о выигрыше можно прочитать в нашем материале.
Также сайт "Комментарии" рассказывал, что мужчине из Франции удалось сделать что-то невероятное: он выиграл рекордный в истории европейской лотереи EuroMillions джекпот. Размер его выигрыша составляет 200 000 000 евро. Как мужчине это удалось, читайте здесь.
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