logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 07.03.2021

BTC/USD

50426.37

ETH/USD

1661.02

LTC/USD

187.00

НБУ 07.03.2021

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

33.40

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество невероятно В Украине сорвали самый большой джекпот в лотерее - сколько выиграл счастливчик
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине сорвали самый большой джекпот в лотерее - сколько выиграл счастливчик

Сумма выигрыша поражает

сегодня, 21:10
Автор:

Кириєнко Анна

На выходных был сорван самый большой в Украине джекпот. Счастливый украинец выиграл в лотерее более 33 миллионов гривен. Данная информация сообщается на сайте Украинской национальной лотереи.

В Украине сорвали самый большой джекпот в лотерее - сколько выиграл счастливчик

Украинец сорвал крупнейший джекпот в лотерее - сумма выигрыша. Фото: pix-feed.com

Билет был приобретен еще четвертого марта. Билет "Супер Лото" имел шесть комбинаций и пять тиражей.

На сайте Украинской национальной лотереи сообщается, что выигрыш достался онлайн-игроку. Точная сумма, которую получит победитель — 33 032 020 гривен.

В сообщении подчеркивают, что это самый большой джекпот за всю историю существования лотерей в Украине.

Свой выигрыш счастливчик может забрать в офисе УНЛ.

Стоит отметить, что лотерейные выигрыши в Украине облагаются налогом — 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора. Поэтому владельцу выигрыша нужно будет заплатить в госбюджет 6,5 миллиона гривен. Непосредственно самому победителю останется 26,6 миллиона гривен.

В Украине сорвали самый большой джекпот в лотерее - сколько выиграл счастливчик - фото 2

"Комментарии" информировали, что жители Украины смогут экономить до 1 000 гривен на оплате коммунальных услуг, ведь многие граждане фактически переплачивают вдвое. Как это сделать, читайте в нашем материале.

Ранее сообщалось, что американец сорвал джекпот на миллиард долларов. Счастливый билет лотереи Mega Millions был продан в американском штате Мичиган. Этот приз стал вторым по величине в истории игры. Подробнее о выигрыше можно прочитать в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" рассказывал, что мужчине из Франции удалось сделать что-то невероятное: он выиграл рекордный в истории европейской лотереи EuroMillions джекпот. Размер его выигрыша составляет 200 000 000 евро. Как мужчине это удалось, читайте здесь.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://unl.ua/uk/news/jackpotsl_2078
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ