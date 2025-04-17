В Украине есть куры, которые несут цветные яйца

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Недилько Ксения
В Украину поставляют кур, которые способны нести уже цветные яйца. Это выглядит более натурально и эстетически привлекательно, особенно к Пасхе, когда украинцы окрашивают яйца в больших количествах.
Куры несут цветные яйца
Компания "Европтаха", поставляющая суточный молодняк птицы, добавила новую позицию – суточную и подращенную курочку, несущую цветные яйца. Этот инновационный и эксклюзивный продукт уже стал трендом в Европе. Об этом пишет Agro Times.
Цветные яйца не только выглядят эстетично, они еще и натуральные; о химии или краске здесь речь не идет, заверил Олег Холявко.
Выращивание кур, несущих цветные яйца, может ощутимо увеличить прибыль фермеров.
Привлекательные цветные яйца становятся все более популярными среди потребителей премиум-сегмента.
По его словам, рынок цветных яиц стремительно растет в Европе и Америке и набирает обороты в Украине.
Напомним, портал "Комментарии" писал , как на Пасху есть куличи, чтобы не поправиться.
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