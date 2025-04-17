В Украине есть куры, которые несут цветные яйца

В Украину поставляют кур, которые способны нести уже цветные яйца. Это выглядит более натурально и эстетически привлекательно, особенно к Пасхе, когда украинцы окрашивают яйца в больших количествах.

Куры несут цветные яйца

Компания "Европтаха", поставляющая суточный молодняк птицы, добавила новую позицию – суточную и подращенную курочку, несущую цветные яйца. Этот инновационный и эксклюзивный продукт уже стал трендом в Европе. Об этом пишет Agro Times.

"Курей, несущие цветные яйца, выращивают во Франции в городе Марансе. Поэтому кросс называется Маран, – отметил он. ‒ Наша компания по условиям сотрудничества с поставщиком кросса может ввезти в Украину только 20 тыс. голов в месяц. В закупке такие яйца стоят дороже, чем обычные белые или коричневые – 15 грн/штука" , — рассказывает директор "Европтахи" Олег Холявко .

Цветные яйца не только выглядят эстетично, они еще и натуральные; о химии или краске здесь речь не идет, заверил Олег Холявко.

Выращивание кур, несущих цветные яйца, может ощутимо увеличить прибыль фермеров.

"Производство таких яиц против традиционных имеет большую добавленную стоимость, – отметил Олег Холявко. ‒ Благодаря своей уникальности цветное яйцо в Европе на 40-50% дороже обычного".

Привлекательные цветные яйца становятся все более популярными среди потребителей премиум-сегмента.

"Более 65% потребителей премиумсегмента в Киеве, выбирая яйца, обращают внимание на эстетику, – отметил руководитель компании, ссылаясь на результаты собственных исследований. ‒ Более 75% покупателей, опрошенных возле магазина "Гудвайн", готовы платить на 20% больше яйца с цветной скорлупой. И более 85% предпочитают экологические и натуральные продукты".

По его словам, рынок цветных яиц стремительно растет в Европе и Америке и набирает обороты в Украине.

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