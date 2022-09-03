Одна из самых популярных социальных сетей Twitter испытала флешмоб. Многие пользователи этой сети пишут только одно слово. Как это работает и в чем идея этой акции?

В Twitter новый флешмоб, все пишут только одно слово

Все началось 1 сентября, когда американская железнодорожная компания Amtrak написала сообщение с одним словом. Это слово оказалось влечения. Так корпорация Amtrak кратко охарактеризовала свою деятельность. Прошли все сутки и тренд с описанием деятельности подхватил весь мир.

Социальной сетью Twitter часто пользуются политики и культурные деятели от Илона Маска и Криштиану Роналду до Владимира Зеленского и Майкла Щура.

Именно поэтому такой флешмоб заинтересовал общество, ведь к нему приобщилось множество деятелей. Вот что писали политики, культурные деятели и организации в Twitter сегодня:

Победа – Вооруженные силы Украины;

Свобода – Президент Украины Владимир Зеленский;

Демократия – Президент США Джо Байден;

Справедливость – Министр обороны Украины Олекссей Резников;

Солидарность – Президент Польши Анджей Дуда;

Украина – Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон;

Оружие – Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба;

Борщ – Евгений Клопотенко;

Евгений Клопотенко; Единство – Сергей Притула.





Twitter – это американская социальная сеть. В отличие от Facebook, здесь не столь сильно акцентируется на социальном аспекте. Своей популярностью Twitter обязан инновационному подходу в коротком общении. Сначала было возможно напечатать в сообщении всего 140 символов, сегодня разрешено 280. Это заставляет пользователей четко формулировать свои мысли, а сайт быстро стал королем фактов, мыслей и мировых трендов.

Ранее портал "Комментарии" писали о Джо Байдене, который хочет передать Украине почти 12 млрд долларов.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!