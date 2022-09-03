logo

BTC/USD

19975.48

ETH/USD

1575.28

LTC/USD

61.88

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

40.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество невероятно В Twitter новый флешмоб, все пишут только одно слово
commentss НОВОСТИ Все новости

В Twitter новый флешмоб, все пишут только одно слово

В социальной сети Twitter началось интересное действо

сегодня, 00:02
Автор:

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Одна из самых популярных социальных сетей Twitter испытала флешмоб. Многие пользователи этой сети пишут только одно слово. Как это работает и в чем идея этой акции?

В Twitter новый флешмоб, все пишут только одно слово

В Twitter новый флешмоб, все пишут только одно слово

Все началось 1 сентября, когда американская железнодорожная компания Amtrak написала сообщение с одним словом. Это слово оказалось влечения. Так корпорация Amtrak кратко охарактеризовала свою деятельность. Прошли все сутки и тренд с описанием деятельности подхватил весь мир.

Социальной сетью Twitter часто пользуются политики и культурные деятели от Илона Маска и Криштиану Роналду до Владимира Зеленского и Майкла Щура.

Именно поэтому такой флешмоб заинтересовал общество, ведь к нему приобщилось множество деятелей. Вот что писали политики, культурные деятели и организации в Twitter сегодня:

  • Победа – Вооруженные силы Украины;
  • Свобода – Президент Украины Владимир Зеленский;
  • Демократия – Президент США Джо Байден;
  • Справедливость – Министр обороны Украины Олекссей Резников;
  • Солидарность – Президент Польши Анджей Дуда;
  • Украина – Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон;
  • Оружие – Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба;
  • Борщ – Евгений Клопотенко;
  • Единство – Сергей Притула.

В Twitter новый флешмоб, все пишут только одно слово - фото 2

Twitter – это американская социальная сеть. В отличие от Facebook, здесь не столь сильно акцентируется на социальном аспекте. Своей популярностью Twitter обязан инновационному подходу в коротком общении. Сначала было возможно напечатать в сообщении всего 140 символов, сегодня разрешено 280. Это заставляет пользователей четко формулировать свои мысли, а сайт быстро стал королем фактов, мыслей и мировых трендов.

Ранее портал "Комментарии" писали о Джо Байдене, который хочет передать Украине почти 12 млрд долларов.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!