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В Польше задержана украинка, осужденная за продажу 56 человеческих почек

Получила приговор в Казахстане и оказалась задержанной в Польше: украинка осуждена за продажу 56 человеческих почек

сегодня, 14:47
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Недилько Ксения

Польские пограничники задержали украинку, которую в Казахстане приговорили к 12 годам лишения свободы за участие в организованной преступной группировке, которая торговала человеческими органами и продала 56 почек, сообщила прокуратура во вторник, пишет Reuters.

В Польше задержана украинка, осужденная за продажу 56 человеческих почек

Задержанная украинка

35-летнюю женщину, которую согласно польским законам о конфиденциальности называют только Ксенией П., задержали на железнодорожном переезде между Польшей и Украиной по красному сообщению Интерпола, сообщила Марта Петковская, спикер прокуратуры в Перемышле.

Прокуратура не сообщила, почему женщина не была в тюрьме в Казахстане в момент ее задержания на переходе или когда ее осудили.

По словам прокуратуры, ее разыскивал Интерпол с ноября 2020 года. Красное сообщение Интерпола – это запрос в глобальные правоохранительные органы относительно временного ареста лица в ожидании экстрадиции или подобного судебного действия.

Женщину осудили за участие в международной организованной преступной группировке, которая с 2017 по 2019 годы незаконно собирала ткани и органы людей и продавала их на черном рынке, добавила Петковская.

Ее также осудили за незаконное получение почек от 56 потерпевших в Казахстане, Армении, Азербайджане, Украине, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане и Таиланде с целью получения финансовой выгоды и превращения совершенных преступлений в постоянный источник дохода.

Прокуратура подала в суд ходатайство о применении временного ареста на одну неделю для ее экстрадиции в Казахстан.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что пропаганда России активно распространяет очередную дезинформацию, что "польские трансплантологи бьют рекорды" за счет органов убитых украинских военных. Об этом сообщают в Центре противодействия дезинформации СНБО.



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