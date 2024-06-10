В мире и в Украине: какие праздники и традиции 10 июня

10 июня – дата, богатая разнообразными праздниками и традициями, отмечаемыми по всему миру. Этот день является 161-м днем года по григорианскому календарю и предвещает начало летнего сезона, оставляя за собой еще 204 дня до его завершения.

Какой сегодня день в Украине и мире

Сегодня отмечается несколько значимых международных праздников: Всемирный день мороженого, который является символом летнего настроения и радости, а также День рождения шариковой ручки, отмечающий вклад этого незаменимого инструмента в деловую и учебную сферы. Также сегодня празднуют День разрисованных ладоней, призванный подчеркнуть креативность и индивидуальность, Международный день геральдики, отдающий дань уважения истории и символам, Всемирный день ремесленничества, посвященный сохранению традиционных ремесленных навыков, и Всемирный день модерна, который отмечает влияние модернистского искусства и архитектуры.

В Украине, хотя сегодня не отмечаются национальные торжества, украинцы могут присоединиться к международным праздникам или провести день, следуя народным традициям и верованиям. Среди прочего, наши предки советовали в этот день не отказывать в помощи, не занимать и не давать в долг, чтобы деньги остались в доме, а также избегать обмана и хитрости, которые могут ухудшить здоровье. Согласно народным приметам, отмечается, что сегодняшний день является благоприятным для воплощения любых планов и идей.

По всему миру также отмечаются другие национальные праздники. В США сегодня празднуется День яичного рулета, День сообщества анонимных алкоголиков, День чая со льдом и День трав и специй. В Японии отмечается День часов, в Вьетнаме – праздник середины года, а в Португалии – День Португалии, Камоэнса и португальских сообществ. В Австралии празднуют День рождения короля, в Гвиане – День отмены рабства, в Молдове – День пограничника, в Гаити – День детей, в Конго – День примирения, а в Италии – День военно-морских сил.

Согласно гороскопу, люди, родившиеся сегодня, принадлежат знаку Близнецов, что обещает им двойную порцию энергии и новых начинаний. Также сегодня именины отмечают Тимофей, Василий, Антонина, Макар, Алексей, Александр, Павел, Николай, Семен, Иван, Ян – празднование, которое приносит с собой радость и семейное тепло.