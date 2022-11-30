В Мексике родился ребенок-мутант (ФОТО 18+)

На днях стало известно о том, что в одном из родильных домов Мексики ( в Нуэво-Леоне) в результате кесарева сечения родилась девочка с практически шестисантиметровым хвостом.

Редкий случай/ Фото из открытых источников

Ребенок был абсолютно здоров, а беременность протекала без осложнений. Сообщается, что родители девочки воспитывают старшего сына, который родился без каких бы то ни было отклонений.

У новорожденной же девочки доктора обнаружили хвост длиной практически 6 сантиметров (2,2 дюйма). "Отросток" был мягким, его покрывала кожа и тонкие волоски, а также он имел заостренный кончик. Врачи могли безболезненно для ребенка дотрагиваться до "хвоста" и вращать его. Однако ткнув отросток иглой, с целью проверить его чувствительность и реакцию, девочка заплакала.





За новорожденной пристально наблюдали и заметив тот факт, что "хвост" начал увеличиваться в размерах его незамедлительно удалили хирургическим путем. На данный момент младенец чувствует себя хорошо.

Интересно, что считается, что все дети развиваются в утробах матерей из эмбриональных хвостов. Затем они "всасываются" в тело ребенка и образуют копчик. Однако науке известны исключительные случаи, когда этого не происходит и младенец рождается с "хвостом". Об этом сообщает издание Daily Mail.





Также существует такое понятие, как "псевдохвост". Он может возникать из-за опухолей и проблем с позвоночником. Встречаются такие "отростки" гораздо чаще, чем " настоящие хвосты", которые состоят из нервных окончаний и кровеносных сосудов. У рожденной в Мексике девочки был как-раз такой "настоящий" хвост, который считается настоящей редкостью.

Стоит отметить, что подобное отклонение считается весьма необычным . Всего в мире известно не более 200 случаев появления на свет младенцев с такой патологией.

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