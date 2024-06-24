Как выглядит клевер с 63 листочками: новый рекорд

Японский садовод Йошихару Ватанабе установил мировой рекорд по выращиванию клевера с наибольшим количеством листьев. На его стебле было насчитано 63 листочка — число, превосходящее любые предыдущие рекорды. Этот уникальный случай был зафиксирован Книгой рекордов Гиннеса.

Японец побил мировой рекорд, вырастив клевер с 63 листьями

Ватанабе, 45-летний житель Японии, начал своё увлечение клевером ещё с 2012 года. Его интерес к этому растению возник в детстве, когда он обнаружил, что, согласно народным поверьям, каждый дополнительный листок на клевере приносит всё больше удачи.

"Четырёхлистный клевер — это классика, но пятилистник приносит больше счастья, а что уж говорить о клевере с 63 листьями!" — говорит Ватанабе.

Процесс выращивания такого необычного клевера требовал от Ватанабе не только терпения, но и особых агрономических навыков. Он активно занимался опылением растений, в том числе и вручную, что позволяло увеличивать шансы на появление растений с большим количеством листьев.

"Каждый раз, находя клевер с четырьмя, пятью или даже семью листьями, я брал его домой, чтобы экспериментировать," — рассказывает Ватанабе.

Его усилия начали приносить плоды: в 2020 году он вырастил клевер с 49 листьями, а в 2021 году — с 55. Наконец, достигнув отметки в 63 листа, Йошихару осознал, что его мечта осуществилась. Он говорит, что это не просто победа в личной амбиции, но и доказательство того, что упорство и вера в свои силы могут привести к невероятным результатам.

Символика клевера с таким количеством листьев имеет особое значение в культуре многих народов, ассоциируясь с удачей и благополучием. Ватанабе же уверен, что его достижение может вдохновить других не только на выращивание растений, но и на достижение любых, даже самых невероятных целей.

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