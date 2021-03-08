В Италии живет самый длинный кот в мире. Как он выглядит (Фото)

В Италии нашли самого длинного кота в мире. Животное зовут Баривель. Благодаря своей длине — 120 сантиметров, котик помещен в Книгу рекордов Гиннеса.

Самый длинный кот в мире. Фото: u-news.com.ua

Порода животного — мейн-кун. Даже среди крупнейших представителей этой породы Баривель будет выглядеть как великан.

Хозяева крупнейшего в мире кота Чинзия Тиннирелло и Эдгар Скандурра проживают в итальянском городке Виджевано. Владельцы животного шутят, что с этим красавцем можно не бояться грабителей или воров.

Сам котик не слишком любит внимание и славу. Ему больше по душе обычные кошачьи дела — солнечные ванны, выманивания пищи и отдых. Баривель достаточно ленивый кот, поэтому он редко делает лишние движения.

Сами хозяева Баривеля предполагали, что из маленького котенка может вырасти большой кот, однако они даже не представляли, что их любимец сможет достичь таких гигантских размеров.

Напомним, что времена года играют огромную роль в жизни животных. Именно в весенний период наши любимцы, особенно кошки, подчиняются природе и начинают искать партнера. Если любимец постоянно находится дома и не имеет возможности контактировать с другими животными — начинаются визги, мечения территории и странное поведение. В этот период как любимец, так и его хозяин может испытывать стресс. Как успокоить весеннюю активность, читайте в нашем материале.

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