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Главная Новости Общество невероятно В Италии живет самый длинный кот в мире. Как он выглядит (Фото)
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В Италии живет самый длинный кот в мире. Как он выглядит (Фото)

Самого длинного кота в мире зовут Баривель

сегодня, 08:00
Автор:

Кириєнко Анна

В Италии нашли самого длинного кота в мире. Животное зовут Баривель. Благодаря своей длине — 120 сантиметров, котик помещен в Книгу рекордов Гиннеса.

В Италии живет самый длинный кот в мире. Как он выглядит (Фото)

Самый длинный кот в мире. Фото: u-news.com.ua

Порода животного — мейн-кун. Даже среди крупнейших представителей этой породы Баривель будет выглядеть как великан.

Хозяева крупнейшего в мире кота Чинзия Тиннирелло и Эдгар Скандурра проживают в итальянском городке Виджевано. Владельцы животного шутят, что с этим красавцем можно не бояться грабителей или воров.

Сам котик не слишком любит внимание и славу. Ему больше по душе обычные кошачьи дела — солнечные ванны, выманивания пищи и отдых. Баривель достаточно ленивый кот, поэтому он редко делает лишние движения.

Сами хозяева Баривеля предполагали, что из маленького котенка может вырасти большой кот, однако они даже не представляли, что их любимец сможет достичь таких гигантских размеров.

В Италии живет самый длинный кот в мире. Как он выглядит (Фото) - фото 2
В Италии живет самый длинный кот в мире. Как он выглядит (Фото) - фото 3
В Италии живет самый длинный кот в мире. Как он выглядит (Фото) - фото 4
В Италии живет самый длинный кот в мире. Как он выглядит (Фото) - фото 5

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Источник: https://u-news.com.ua/106585-v-talyy-naiden-samyi-dlynnyi-kot-v-myre-kak-on-vygliadyt-foto.html
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