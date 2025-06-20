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В ГУР сообщили о случаях каннибализма среди оккупантов

В ГУР сообщили, что российские военные едят друг друга

сегодня, 09:31
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Недилько Ксения

Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало радиоперехват разговора двух оккупантов о том, что российские военные едят друг друга. Военного считали без вести пропавшим, однако потом выяснилось, что его убил и две недели ел его побратим.

В ГУР сообщили о случаях каннибализма среди оккупантов

В российской армии зафиксированы случаи каннибализма

"Никто никуда не съеб..в..лся, "брелок" его завалил, а потом ел нах..й две недели", — рассказывает командир одного из подразделений отдельного разведывательного батальона 68-й мотострелковой дивизии вс рф.

Позже и самого "брелка" нашли мертвым.

"Говорят двести был, бл..ть. Ну, он съел напарника, так что это так, для размышлений", — добавляет московит.

"Брелок" с "фомой" проходили службу в составе 52-го отдельного разведывательного батальона 68-й мотострелковой дивизии из России. Подразделение действует на Купянском направлении в районе поселков Западное и Лиман Первый, отмечают в ГУР МОУ.

"Каннибализм — очередное доказательство глубокого морального и психологического упадка российских оккупационных войск, которые остались без базового уважения к человеческой жизни — даже собственной.

ГУР МО Украины напоминает ― за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие", – говорится в сообщении.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 22-летний житель Запорожья совершил жестокое убийство. Он нанес своей девушке 77 ножевых ранений и скрылся. Находясь в розыске за страшный поступок, парень решил бежать через границу в другую страну и планировал пересечь украинско-румынскую границу. Как сообщили в Госпогранслужбе Украины, мужчину удалось задержать в Закарпатье.



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