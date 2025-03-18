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В древнеегипетской гробнице нашли рисунок Мардж Симпсон: неожиданное открытие археологов

Во времена Древнего Египта на одной из фресок нарисовали персонажа похожего из мультсериала "Симпсоны".

сегодня, 15:05
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Slava Kot

Археологи, работающие в Египте, совершили неожиданное открытие, вызвавшее волну обсуждений в соцсетях. На одной из фресок в гробнице возрастом 3000 лет пользователи интернета увидели изображение, напоминающее культового персонажа мультсериала — Мардж Симпсон.

В древнеегипетской гробнице нашли рисунок Мардж Симпсон: неожиданное открытие археологов

Мардж Симпсон

Гробницу нашли в прошлом году на древнем кладбище города Минья на западном берегу Нила. Однако настоящей сенсацией она стала только сейчас, когда изображение одной из фресок попало в сеть.

Пользователи Reddit мгновенно заметили поразительное сходство между рисунком и персонажем из "Симпсонов". Один из пользователей социальной платформы написал: "О мой чёртов боже, это Мардж Симпсон!". Его идею подхватил другой, саркастически указавший: "Скажите мне, что это не она".

На рисунке изображена женщина с желтой кожей, синей короной и зеленым нарядом – именно так выглядит Мардж в мультсериале "Симпсоны", только вместо короны у нее характерна синяя прическа. Некоторые пользователи даже шутили, что на этот раз не "Симпсоны предсказали будущее", а наоборот – Древний Египет предсказал "Симпсонов".

В древнеегипетской гробнице нашли рисунок Мардж Симпсон: неожиданное открытие археологов - фото 2

Фреска в гробнице времен Древнего Египта

Несмотря на волну интернет-юмора, археологи уверяют, что фреска имеет историческую ценность. На ней изображена Тади Ист, дочь верховного жреца Эль-Ашмунейна. Гробница датируется периодом Нового царства, примерно в 1186–1069 годах до н. е.

Кроме фресок, в погребении нашли также украшения, амулеты, деревянные и каменные саркофаги. По словам генерального секретаря Высшего совета древностей Египта Мостафы Вазири, это редкая и важная находка для истории Египта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Египте нашли первую за 100 лет гробницу фараона.

Также "Комментарии" писали, что ученые воспроизвели лицо фараона Тутанхамона, правившего Египтом 3 тыс. лет назад.



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Источник: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/comments/17f2czr/photo_of_an_upper_lid_coffin_found_in_newly/
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