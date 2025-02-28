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В Донецке на Масленицу сожгли чучела Макрона, Джонсона и фон дер Ляйен (ВИДЕО)

В оккупации развлекаются, как могут

сегодня, 11:16
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Недилько Ксения

В оккупированном Донецке вчера, во время празднования Масленицы сожгли три чучела, на которые прицепили фото лиц Эммануэля Макрона, Бориса Джонсона и Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

В Донецке на Масленицу сожгли чучела Макрона, Джонсона и фон дер Ляйен (ВИДЕО)

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Держите инсайд-пруф о сожжении Макрона, Фон дер Ляйен и Джонсона в Донецке вчера.

Почему-то есть люди, которые не верят, что такой кринж реальный. Реальный. Но почему нет TRUMPа? вопрос…", – написал Андрющенко.                                                                                                       

Напомним, портал "Комментарии" писал, что советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в интервью 24 Каналу объяснил, что Дональд Трамп заманивает российского диктатора Владимира Путина в ловушку.

Подоляк убежден, что якобы пророссийская позиция Трампа – это только то, что кажется на первый взгляд. На самом же деле президент США имеет максимально прагматическую позицию и хочет получить на определенном падении России 3 вещи:

- практически монопольный доступ к российским ресурсам;

– практически монопольный контроль над этими ресурсами и внешней политикой в определенный момент;

- полностью унизить Россию.

"Это его прагматический подход, потому что Трамп считает, что это даст ему триллионы долларов прямой доходности. Он хочет доминировать, хочет сделать то, что Соединенные Штаты давно хотели, но колебались, потому что это глобальный политический процесс — хочет полностью взять Россию под вассальный контроль за минимальную сумму", — подчеркнул Подоляк.



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