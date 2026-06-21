В Бразилии люди массово получили на телефоны предупреждение о "нападении пришельцев"

В Бразилии зафиксирован масштабный инцидент с национальной системой экстренного оповещения, после которого миллионы людей получили ошибочные сообщения об "атаке инопланетян". Событие вызвало панику в ряде крупных городов, а ассам инцидент начала расследовать федеральная полиция страны.

В Бразилии хакеры разослали фейковые тревоги об инопланетянах. Фото из открытых источников

Инцидент о "вторжении инопланетян" произошел в ночь с 19 на 20 июня. Тогда жители, по меньшей мере, семи бразильских городов, в том числе Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Белу-Оризонти, Бразилиа и Сальвадора, услышали громкий сигнал тревоги на своих мобильных телефонах. Вместе с сигналом появилось фейковое объявление на смартфоне.

По данным местных СМИ, сообщения содержали странные и хаотические тексты, включая слово мизантропия, а также фразы, которые намекали на вымышленную угрозу из космоса.

В городе Белу-Оризонте пользователи получили сообщение с текстом:

"Защитите себя: атака инопланетян, люди, мы прибыли".

В Рио-де-Жанейро оповещения выглядели еще более беспорядочными, содержа ошибки и непонятные фрагменты текста, что лишь усилило путаницу среди населения.

Впоследствии Национальная служба гражданской защиты Бразилии подтвердила, что система экстренных сообщений была сломлена. По официальной версии, постороннее лицо получило несанкционированный доступ к платформе и разослало фейковые уведомления. После обнаружения инцидента система была временно отключена около 01:30 по местному времени. Ведомство подчеркнуло, что реальной угрозы нападения пришельцев для населения не существовало, а все сообщения были поддельными.

Федеральная полиция Бразилии начала расследование инцидента с фейковым вторжением инопланетян.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что представитель Путина обратился за помощью к пришельцам . Что просит у них.

Также "Кометнари" писали, что Трамп опубликовал фото с инопланетянином .