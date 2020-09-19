В Австралии термиты съели деревянный дом - потери хозяев составляют $ 500 тысяч

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Дмитрий Симоненко
В австралийском городе Голд-Кост, который располагается в юго-восточной части австралийского штата Квинсленд, термиты съели стены дома стоимостью $ 500 тыс. Об этом пишет Daily Star.
Источник: rus-zoo.ru
Супруги Шон и Сара Сарсон приобрела дом своей мечты в конце 2019 года. К сожалению, их не предупредили, что в доме живут термиты - насекомые, которые питаются, главным образом, растительным материалом, мертвой древесиной, содержащих целлюлозу.
Агент по недвижимости утверждал, что дом в хорошем состоянии.
Когда Сарсон заехали в дом, то в ванной комнате розетки начали вылезать насекомые. Это напомнило им фильм ужасов.
Впоследствии оказалось, что здание почти разрушено.
Пара выехала из дома и подает в суд на безответственного агента по недвижимости. Другого выхода у них не было, поскольку, по их словам, легче было полностью разрушить этот дом и начать строить все заново, чем исправить ситуацию с насекомыми.
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