kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 19.09.2020

BTC/USD

10885.22

ETH/USD

380.59

LTC/USD

48.08

НБУ 19.09.2020

USD/UAH

28.25

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество невероятно В Австралии термиты съели деревянный дом - потери хозяев составляют $ 500 тысяч
commentss НОВОСТИ Все новости

В Австралии термиты съели деревянный дом - потери хозяев составляют $ 500 тысяч

Пара выехала из дома и подает в суд на безответственного агента по недвижимости

сегодня, 00:17
Автор:

Дмитрий Симоненко

В австралийском городе Голд-Кост, который располагается в юго-восточной части австралийского штата Квинсленд, термиты съели стены дома стоимостью $ 500 тыс. Об этом пишет Daily Star.

В Австралии термиты съели деревянный дом - потери хозяев составляют $ 500 тысяч

Источник: rus-zoo.ru

Супруги Шон и Сара Сарсон приобрела дом своей мечты в конце 2019 года. К сожалению, их не предупредили, что в доме живут термиты - насекомые, которые питаются, главным образом, растительным материалом, мертвой древесиной, содержащих целлюлозу.

Агент по недвижимости утверждал, что дом в хорошем состоянии.

Когда Сарсон заехали в дом, то в ванной комнате розетки начали вылезать насекомые. Это напомнило им фильм ужасов.

Впоследствии оказалось, что здание почти разрушено.

"В доме опасно находиться, потому что в опорных деревянных балках дыры", - рассказала женщина.

Пара выехала из дома и подает в суд на безответственного агента по недвижимости. Другого выхода у них не было, поскольку, по их словам, легче было полностью разрушить этот дом и начать строить все заново, чем исправить ситуацию с насекомыми.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что четырехлапая дизайнер запустила новый бренд и стала звездой Instagram.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!