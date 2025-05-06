Уже не смог молчать: Экс-сотрудник NASA шокировал признание об НЛО

На фоне волны рассекреченных материалов ЦРУ и видео с возможными НЛО, появляющихся в сети, бывший высокопоставленный сотрудник NASA сделал громкое заявление.

НЛО

В частности, экс-главный хирург NASA и майор ВВС США Грегори Роджерс утверждает: ещё в 1992 году ему показали видеозапись с летающим объектом, который полностью игнорировал законы гравитации. На записи был изображён аппарат в форме тарелки диаметром около 20 футов, зависший в воздухе внутри ангара.

По словам Роджерса, это был экзотический летательный аппарат без антенн и рулевых элементов — белая, гладкая конструкция с тёмными прямоугольниками на корпусе. Рядом с объектом находились техники в халатах и защитных костюмах. После громкого сигнала они отошли в сторону — и аппарат внезапно поднялся над землёй, повернулся по часовой стрелке, затем — против, а потом наклонился под углом 45 градусов, оставаясь при этом неподвижным в воздухе. Для опытного пилота это полностью противоречило законам аэродинамики.

Больше всего Роджерса поразило то, что на корпусе находился герб ВВС США. Когда он спросил, зачем создавать такую конструкцию, офицер, показавший видео, лишь указал в небо — намекая, что эти технологии "не наши". Инцидент произошёл на базе в Кейп-Канаверале, когда Роджерс работал с астронавтами космической программы.

Более тридцати лет он молчал и даже жене не рассказывал об этом в течение пятнадцати лет. Но теперь, после выхода на пенсию из Министерства обороны, решил поделиться своей историей — в знак поддержки других разоблачителей, которые утверждают, что у США действительно есть аппараты внеземного происхождения.

Почему именно ему показали то видео — до сих пор остаётся загадкой. Но сам Роджерс убеждён: этот аппарат не с Земли.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что засекреченные документы ЦРУ указывают, где на Земле расположены базы инопланетян.



