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Устали от шуток и краж знаков: жители деревушки Fucking изменят название

За последние несколько лет в поселке Fucking похитили более 15 въездных знаков

сегодня, 09:40
Автор:

Кириєнко Анна

Жители маленького австрийского села Фуккинг планируют изменить название населенного пункта. Сами жители заявляют, что устали от насмешек в их адрес. Если читать название села на английском языке (Fucking), можно заметить неоднозначность. О решении австрийцев сообщило издание Reuters.

Устали от шуток и краж знаков: жители деревушки Fucking изменят название

Фото: ТСН

Информацию подтвердил и мэр населенного пункта Андреа Хольцнер.

За несколько лет туристам удалось похитить более 15 дорожных знаков с надписью Fucking, стоимость которых составляет около 300 евро за единицу. В селе зафиксирован рекорд — всего за одну ночь неизвестные забрали себе на память 4 знака. С тех пор городской совет решил ставить дорожные знаки в бетон.

Самые отчаянные путешественники иногда занимаются сексом у въезда в поселок. Поэтому местный совет планировал поставить видеонаблюдение.

Порнографическая компания Pornhub также обратила внимание на село и предложила его жителям бесплатный премиум-доступ.

Поскольку гражданам не нравится такое большое внимание к населенному пункту, с 1 января 2021 село переименуют в Фуггинг (Fugging).

Сайт "Комментарии" также сообщает, когда Австрия откроет границы.





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Источник: https://www.unian.ua/curiosities/selo-fucking-vidome-avstriyske-selo-zminit-nazvu-ostanni-novini-11235002.html
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