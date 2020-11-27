Устали от шуток и краж знаков: жители деревушки Fucking изменят название

Жители маленького австрийского села Фуккинг планируют изменить название населенного пункта. Сами жители заявляют, что устали от насмешек в их адрес. Если читать название села на английском языке (Fucking), можно заметить неоднозначность. О решении австрийцев сообщило издание Reuters.

Фото: ТСН

Информацию подтвердил и мэр населенного пункта Андреа Хольцнер.

За несколько лет туристам удалось похитить более 15 дорожных знаков с надписью Fucking, стоимость которых составляет около 300 евро за единицу. В селе зафиксирован рекорд — всего за одну ночь неизвестные забрали себе на память 4 знака. С тех пор городской совет решил ставить дорожные знаки в бетон.

Самые отчаянные путешественники иногда занимаются сексом у въезда в поселок. Поэтому местный совет планировал поставить видеонаблюдение.

Порнографическая компания Pornhub также обратила внимание на село и предложила его жителям бесплатный премиум-доступ.

Поскольку гражданам не нравится такое большое внимание к населенному пункту, с 1 января 2021 село переименуют в Фуггинг (Fugging).

Сайт "Комментарии" также сообщает, когда Австрия откроет границы.







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