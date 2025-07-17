Во Львове произошло чудо, которое бывает лишь в нескольких случаях по всему миру. У 10-месячного Демьянчика из Буковины почти вся печень была поражена злокачественной опухолью, а доля здоровых тканей составляла лишь 15%. Чтобы спасти малыша, хирурги детской больницы святого Николая Первого медицинского объединения Львова впервые выполнили крайне редкую для мировой медицины операцию – ALPPS.

Уникальный случай: во Львове в организме 10-месячного мальчика вырастили часть органа

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Львовского горсовета.

К этому сверхсложному вмешательству врачи готовились месяц, совещались с иностранными специалистами и привлекли коллегу – ведущего взрослого кардиохирурга Первого медобъединения Львова. И вместе им все удалось.

Злокачественную опухоль у Демьянчика обнаружили в 4 месяца. Малыш тогда потерял аппетит, прекратил набирать вес, а его кожа побледнела. Местные врачи направили семью во львовские коллеги из больницы святого Николая, где функционирует единственный в западных областях Украины Центр холестатических заболеваний у детей.

Львовские специалисты выполнили подтвердившую биопсию: у малыша огромная злокачественная опухоль печени. Она занимает 8 сантиметров с 12-ти (длина самого органа) и распространилась на все четыре сектора печени. А ее основная часть локализовывалась по центру – там, где проходят главные сосуды. Поэтому Демьянчика отнесли к категории пациентов группы высокого риска.

Малыш мог погибнуть всего за несколько недель. Поэтому врачи немедленно приступили к химиотерапии. И за четыре месяца лечения им удалось вдвое снизить размеры опухоли. Однако угроза жизни никуда не делась. Требовалось более кардинальное решение.

Спасти ребенка могла только операция. Вариант с трансплантацией печени отпадал. Потому Демьянчик весил всего 8 кг, а с таким весом процент выживаемости после пересадки критически низкий. Еще один вариант – очень сложная операция ALPPS, которую львовские врачи еще никогда не выполняли. Метод новый и ежегодно в мире детям делают лишь несколько таких вмешательств.

ALPPS подразумевает кардинальную резекцию, то есть почти полное удаление печени. После консультаций с польскими коллегами, львовские детские хирурги приняли решение, что прибегнут к новому методу. Ведь это был единственный способ сразиться за жизнь Демьянчика.

К ALPPS-процедурам готовились около месяца. Во время первого этапа хирурги разделили части печени на здоровую и пораженную опухолью. Сосуды, питавшие "больной" участок, пережали так, чтобы опухоль перестала расти, но орган при этом продолжал выполнять свою функцию. 15% обособленных здоровых тканей печени через неделю после вмешательства выросли вчетверо – а это значит, что медикам удалось из критического малого объема вырастить достаточное количество ткани для следующего этапа операции.

Такие случаи даже в мире единичны. Теперь хирурги могли взяться за удаление той части органа, которая поражена новообразованием.

Для выполнения второго этапа детские специалисты привлекли руководителя Центра кардиохирургии больницы святого Пантелеймона Романа Домашича. Ведь новообразование частично поразило нижнюю полую вену, выводящую очищенную кровь из органа. Чтобы не останавливать кровообращение ребенка, сосуд нужно было очень оперативно заменить – менее чем за полчаса. Опытный кардиохирург справился через 14 минут. А детские специалисты Александр Калинчук, Андрей Дворакевич и Денис Коноплицкий при анестезиологическом сопровождении Яремы Безниска смогли полностью удалить больную часть печени.

Сейчас Демьянчик продолжает получать химиотерапию. Результаты регулярных обследований обнадеживают: печень регенерировала до своего полного размера и работает без сбоев. К малышу наконец-то вернулся аппетит и он начал набирать вес. В июле Демьянчик будет праздновать свой первый День рождения.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Днепре провели уникальную операцию на головном мозге, во время которой пациент был в сознании.