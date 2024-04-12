Умерли самые старые в мире сиамские близнецы: сколько им было лет

Мир потерял Лори и Джорджа Шаппеллов — старейших сиамских близнецов, известных своей уникальностью и несгибаемостью. На 63-м году жизни они скончались в больнице Университета Пенсильвании по неизвестным причинам, как сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Умерли самые старые в мире сиамские близнецы Лори и Джордж

Родившиеся 18 сентября 1961 года в Пенсильвании, Лори и Джордж (ранее известный как Дори) сделали историю, став первыми однополыми близнецами, которые идентифицировали себя как разные полы в 2007 году, когда Джордж стал представляться мужчиной. Их история является примером мужества и принятия своей уникальности.

Близнецы имели частично сросшиеся черепа с общими жизненно важными кровеносными сосудами и 30% общего мозгового пространства (лобовые и теменные частицы). Это не мешало им попробовать жить настолько независимо, как это было возможно, проживая в двухкомнатной квартире, где у каждого была своя комната. Они чередовались в своих личных просторах, эффективно "отключаясь" во время пребывания в комнате друг друга.

Джордж и Лори активно занимались своими отдельными увлечениями и всегда стремились к определенной нормальности в своей повседневной жизни. Особый способ взаимодействия близнецов был отражен в том, как они принимали душ, используя шторку для душа в качестве барьера для приватности.

На вопрос, хотели бы они когда-нибудь развестись, Лори и Джордж всегда отвечали решительно "нет". Они считали, что нет необходимости менять то, что эффективно работает и не требует исправления. Этот стойкий дух помог им пережить все прогнозы медиков, которые не верили, что они доживут даже до 30 лет.

Оставляя после себя отца, шестерых братьев и сестер и многочисленных племянников и племянниц, а также множество друзей, Лори и Джордж оставили не только наследие уникальности и долголетия, но и наследие мужества и непреклонности перед лицом вызовов.