Умер известный людоед, съевший своих друзей ради спасения

Один из тех, кто выжил в ужасной авиакатастрофе в Андах в 1972 году и вынужден был прибегать к каннибализму ради спасения, умер. Альваро Мангино Шмид стал одним из 16 человек, выживших после крушения самолета, перевозившего игроков уругвайской регбийной команды "Old Christians". Спасатели нашли пострадавших только 72 дня спустя после катастрофы, за это время им пришлось потреблять тела погибших пассажиров, чтобы выжить.

Альвадоро Шмид

Самолет разбился на высоте 3600 метров в отдаленной части Анд. Шмид, редко упоминавший трагедию, умер от пневмонии за несколько дней до своего 72-летия. Однако в книге "Снежное сообщество", посвященной катастрофе, он поделился своим опытом и признался, что решение прибегнуть к каннибализму было "самым трудным в его жизни".

Именно эта книга вдохновила создателей фильма "Общество снега", вышедшего на Netflix в 2023 году. Картина получила несколько номинаций на "Оскар-2024", в том числе за лучший грим и прически, а также в категории "Лучший международный фильм".

Режиссер ленты Хуан Антонио Байона 29 марта написал в соцсетях о состоянии Шмида после крушения: "Он сломал ногу и провел 72 дня, ползая в снегу. Несмотря на травму, он постоянно работал в горах, топил снег, чтобы обеспечить товарищей водой".

В отличие от Шмида, другой выживший Роберто Канесса более откровенно рассказывал о пережитом. Он поделился воспоминаниями о жизни после аварии, а также рассказал, что он предложил использовать тела погибших как пищу. По его словам, когда группа услышала по радио, что их поиски прекращены, это изменило их мышление.

"Мир продолжал жить, а мы были как бы вне его. Это очень странное ощущение — быть живым, когда тебя считают мертвым", — вспоминал Канесса.

Он также признался, что решение есть человеческое мясо стало для него унизительным.

"Ты ешь умершего человека, и этот человек — твой друг. Спрашивается: сделать это или позволить себе умереть? Но я видел, как матери оплакивают своих детей, и не хотел, чтобы моя мать испытывала эту боль. Я понял: если есть причина выжить, ничто не может тебя остановить", — отметил он.

Каждый год 22 декабря спасаемые собирались вместе, чтобы вспомнить пережитое и почтить память тех, кто не смог выжить.

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