Украинские полярники заметили редкое явление, которого не видели уже десятилетие

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Черновалова Кристина
В Антарктике, неподалеку от украинской полярной станции "Академик Вернадский", полярники стали свидетелями редкого явления — полярного сияния, появившегося на небе во второй раз за этот год. Ученые отмечают, что до этого подобное свечение наблюдалось почти десять лет назад.
Полярное сияние в Антарктике
Станция "Академик Вернадский" расположена довольно далеко от южного магнитного полюса, и обычно здесь облачно, что затрудняет наблюдение за полярными сияниями. Однако, по словам полярников, несколько факторов сыграли ключевую роль в возможности наблюдать это явление.
Необходимым условием для наблюдения полярного сияния является ясное небо и наличие темного времени суток, что сложно зимой, когда в Антарктике почти круглосуточно светло. Несмотря на присутствие тонких облачных полос и яркий свет от полнолуния, полярники смогли наблюдать это фантастическое явление в течение примерно 15 минут.
В отличие от предыдущего раза, когда полярное сияние было видно только на фотографиях, на этот раз исследователи могли созерцать его невооруженным глазом.
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