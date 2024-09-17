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Украинские полярники заметили редкое явление, которого не видели уже десятилетие

Украинские полярники наблюдали редкое полярное сияние у станции "Академик Вернадский"

сегодня, 12:02
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Черновалова Кристина

В Антарктике, неподалеку от украинской полярной станции "Академик Вернадский", полярники стали свидетелями редкого явления — полярного сияния, появившегося на небе во второй раз за этот год. Ученые отмечают, что до этого подобное свечение наблюдалось почти десять лет назад.

Украинские полярники заметили редкое явление, которого не видели уже десятилетие

Полярное сияние в Антарктике

Станция "Академик Вернадский" расположена довольно далеко от южного магнитного полюса, и обычно здесь облачно, что затрудняет наблюдение за полярными сияниями. Однако, по словам полярников, несколько факторов сыграли ключевую роль в возможности наблюдать это явление.

Украинские полярники заметили редкое явление, которого не видели уже десятилетие - фото 2

"Этой ночью в геомагнитной обсерватории на "Вернадском" зафиксировали магнитную бурю уровня К-7 по индексу Бартельса. Наши полярники сразу отправились на то место, где им удалось заснимать сияние месяц назад. И хотя на небе были полосы тонких облаков, а полнолуние ярко просвещало пространство, однако около 15 минут исследователи наблюдали уникальное явление", — отметили в Национальном антарктическом научном центре.

Необходимым условием для наблюдения полярного сияния является ясное небо и наличие темного времени суток, что сложно зимой, когда в Антарктике почти круглосуточно светло. Несмотря на присутствие тонких облачных полос и яркий свет от полнолуния, полярники смогли наблюдать это фантастическое явление в течение примерно 15 минут.

Украинские полярники заметили редкое явление, которого не видели уже десятилетие - фото 3

В отличие от предыдущего раза, когда полярное сияние было видно только на фотографиях, на этот раз исследователи могли созерцать его невооруженным глазом.

“Магнитометрические исследования являются одними из основных на станции "Академик Вернадский" и продолжаются здесь уже 70 лет. Сейчас наша геомагнитная обсерватория работает на самом высоком мировом уровне и готовит односекундные данные в новом формате. Они очень ценны для анализа быстротечных процессов и их описаний и широко используются для спутниковых исследований, прогнозов космической погоды и геомагнитных бурь", — рассказали ученые.

Украинские полярники заметили редкое явление, которого не видели уже десятилетие - фото 4



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Источник: https://www.facebook.com/AntarcticCenter/?locale=ru_RU
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