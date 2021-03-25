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Главная Новости Общество невероятно Украинец 15 лет ходит по улицам босиком - для чего он это делает
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Украинец 15 лет ходит по улицам босиком - для чего он это делает

Житель Киева ходит босиком даже зимой

сегодня, 22:00
Автор:

Кириєнко Анна

Житель Киева Андрей Новоселов отказался от обуви на 15 лет. Он ходит босиком даже в морозы до -7 °C.

Украинец 15 лет ходит по улицам босиком - для чего он это делает

Без обуви: зачем украинец ходит босиком 15 лет. Фото: lenta.ru

Мужчину не пугают ни ямы, ни камни. Житель столицы уверен, что хождение босиком делает его здоровым и энергичным.

"Улучшается кожа на ногах, походка и дыхание", — отмечает экстремал.

Однако иногда Андрей Новоселов все же обувается. У него есть одна пара кроссовок для морозов и шлепанцы, которые экстремальных носит с собой, чтобы обуть, если не впустят в метро.

Ранее Андрей работал программистом. Сейчас сменил профессию на психолога. Мужчина ведет собственные социальные страницы, на которых делится своими мыслями, переживаниями и фотографиями.

Андрей — барефутер. Это направление возникло в теплых странах, где население практически не нуждается в обуви. Проповедники барефутинга считают, что жизнь без ботинок ярче.

Однако существуют как плюсы, так и минусы этого направления. 

Прежде всего обувь создана, чтобы защитить стопу от порезов, ссадин, синяков, опасных предметов, ожогов и обморожения. Кроме того, без обуви вас вряд ли пустят в общественный транспорт или в какие-нибудь заведения.

Среди плюсов освобождения от ботинок — более естественная походка с мягкими прикосновениями стопы и опоры, гибкость и подвижность первой, уменьшение риска возникновения плоскостопия и атрофии многих мышц на нижних конечностях.

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Источник: https://changeua.com/news/v-kieve-muzhchina-hodit-po-ulitsam-bosikom-i-ne-radi-ekonomii-deneg-video/
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