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Украинца за границей ограбили на 500 тысяч долларов (ФОТО)

Мужчину связали и угрожали сломать палец

сегодня, 15:31
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Недилько Ксения

В Таиланде на Пхукете были задержаны четыре человека, подозреваемые в похищении криптовалюты на сумму $500 тысяч. Об этом пишет The Nation.

Украинца за границей ограбили на 500 тысяч долларов (ФОТО)

Задержанные подозреваемые, фото: The Nation

Сообщается, что подозреваемых задержали в гостинице Palm Inn после заявления 23-летнего украинца Вячеслава Лейбова, ставшего жертвой ограбления.

Полиция Пхукета арестовала четырех иностранцев – двух украинцев, одного армянина и россиянина – за вероятное ограбление украинского туриста на полмиллиона долларов.

Четырех подозреваемых арестовали в понедельник в час ночи в отеле Palm Inn в районе Такуа Па в Пханг Нга после того, как их предполагаемая жертва 23-летний Вячеслав Лейбов в воскресенье подал заявление в полицейский отдел Камала на Пхукете.

Четырех подозреваемых идентифицировали как гражданина Армении 21-летнего Армана Григоряна, украинцев Альфреда Чернышука (19) и Руслана Мусалева (22) и россиянина Мираза Атояна (21).

Им инкриминировали грабеж с применением оружия и незаконное задержание.

Лейбов утверждает, что Чернышук пригласил его в гостиничный номер на Пхукете в 22.45 в пятницу вечером, где он также застал Григоряна.

Лейбов рассказал полиции, что когда он пошел в туалет, двое мужчин в масках, которые прятались внутри, одолели его и связали ему руки и ноги веревками и кабельными стяжками. По его словам, тогда Григорян угрожал сломать ему палец молотком, если он не переведет банде цифровую валюту на полмиллиона долларов США. По его словам, Григорян орудовал молотком, а один из мужчин в масках держал длинный нож.

Лейбов сказал, что ему удалось договориться о выкупе до половины первоначальной суммы. После того, как он перевел 8,5 миллионов бат в цифровой валюте, грабители привязали его к кровати, собрали свои вещи и покинули гостиничный номер.

Он рассказал полиции, что в конце концов ему удалось уволиться, прежде чем проверить в гостинице, что Чернышук и Григоhян арендовали комнату.

Он сказал, что потом помчался в аэропорт Пхукета на своем мотоцикле, чтобы поймать грабителей. Не найдя их, он подал жалобу в воскресенье.

Полиция сообщила, что один из подозреваемых регулярно покупал USDT у Лейбова и нацелился на него, зная, что тот сохраняет большое количество криптовалюты.

Владелец отеля, где, вероятно, произошло ограбление, рассказал телеканалу One 31, что он был свидетелем того, как Лейбова связали люди в масках, но думал, что они снимают контент YouTube, поскольку он не слышал звуков борьбы.

Украинца за границей ограбили на 500 тысяч долларов (ФОТО) - фото 2
Украинца за границей ограбили на 500 тысяч долларов (ФОТО) - фото 3




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