Уклонист скрылся от ТЦК, прихватив с собой 27 тысяч евро из кабинета начальника

На Закарпатье бывший рецидивист, доставленный на ВЛК ТЦК, отмычкой вскрыл замок двери и незаметно проник в кабинет начальника ТЦК, откуда похитил 27 тысяч Евро, а затем скрылся через окно. Об этом сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк в своем телеграмм-канале.

Иллюстративное фото

"Как потом сообщил руководитель ТЦК, эти деньги он собирал ребятам из ВСУ на покупку дронов. Полиция объявила беглеца в розыск. В области введен план "Перехват"", – пишет нардепка.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что ТЦК не имеют права забирать мобильные телефоны у граждан, но могут ограничить зоны их использования. Об этом на брифинге заявила заместитель начальника РТЦК и СП в Киеве Лариса Козак.

Она также отметила, что из-за того, что в помещениях ТЦК ведется работа с документами и личными данными граждан, там может быть ограничена мобильная связь, однако работники ТЦК все равно обязаны предоставить гражданину такое помещение, откуда он сможет совершить телефонный звонок.

Кроме этого, Козак отметила, что до 3-х часов может продолжаться административное задержание за нарушение правил мобилизации. Если военнообязанный оказывает неповиновение работникам ТЦК или полиции, его могут держать до 3 суток.

Также "Комментарии" писали , что вчера в Харькове группа людей напала на бус ТЦК с мобилизованными. Группа людей преградила дорогу транспортному средству, перевозившему мобилизованных лиц. Из гражданских автомобилей вышли двое мужчин и женщина. У одного из нападавших был пистолет. Они разбили стекло в автомобиле работников РТЦК и СП и начали с ними драку.