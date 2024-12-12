В лицее "Авиатика" города Лобня в Подмосковье России учительница литературы попросила пятиклассников написать сочинение от лица собаки Муму. Задание звучало так: "Представь себя на месте Муму. Расскажи, как проходит твой день, что и как ты обычно делаешь. Как относишься к своему хозяину, что тебе нравится, что не нравится, чего боишься, о чём мечтаешь", передаёт прокремлёвское издание Shot.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Однако такое творческое упражнение вызвало недовольство у некоторых родителей. Они посчитали задание "креативом квадробинга" и обратились к директору лицея с жалобами. Кроме того, после того, как о ситуации написали в прессе, люди стали возмущаться, что учительницу зовут Арувхан Вазировна: "Это в вашем лицее учителя мигранты заставляют детей гавкать по-собачьи текст Тургенева Му-му? Позор!", обратила внимание "Говорит НеМосква". При этом Арувхан является гражданкой России — она родом из Карачаево-Черкесии.

Министерство образования Московской области встало на сторону женщины. Ведомство пояснило, что такое задание помогает детям развивать эмоциональный интеллект и анализировать чувства литературных персонажей. К дискуссии подключился и депутат Госдумы Виталий Милонов: он назвал претензии родителей необоснованными и предложил организовать для них открытый урок, чтобы разъяснить содержание произведения Тургенева. По его словам, родители, вероятно, так и не поняли, о чём на самом деле рассказ "Муму".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что семья 17-летнего подростка подала в суд на техническую компанию, утверждая, что ее бот Character.AI также сказал ему наносить себе повреждения, а также убить своих родителей.