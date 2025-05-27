Ученые нашли послание человечеству от инопланетян: о чем оно

Пока правительства мира начинают рассекречивать все больше информации о потенциальных контактах с внеземными формами жизни, исследователь НЛО и когнитивный нейробиолог доктор Джулия Моссбридж сделала тревожное заявление: человечество стоит на пороге осознания, что мы не контролируем мир так, как нам казалось.

НЛО

Комментируя таинственный металлический шар, найденный в Колумбии, который многие уже считают фрагментом инопланетных технологий, Моссбридж заявила в интервью Fox News, что "мы входим в новую эпоху, где можем вынуждены признать: инопланетяне существуют".

По ее словам, осознание существования внеземной жизни может подорвать представление многих людей о мире:

"Одна из самых распространенных ошибок – это мнение: если я что-то понимаю, то все, что я думаю сегодня – правда. Но когда появляется нечто, что не укладывается в нашу модель мира, это дезориентирует нас".

Несмотря на то, что многие воспринимают найденную в Колумбии сферу как доказательство контакта с инопланетянами, сама Моссбридж настроена скептически и считает, что она, вероятно, создана людьми.

"Этот шар скорее напоминает арт-объект. Я думаю, его сделали люди", — отметила она.

Впрочем, радиолог Хосе Луис Веласкес, исследовавший объект, указал на необычную внутреннюю структуру сферы: три слоя металла, 18 микросфер вокруг "ядра" в виде чипа и полное отсутствие сварных швов, что, по его мнению, указывает на искусственное, но не человеческое происхождение.

"Это объект искусственного происхождения, однако происхождение требует дополнительного анализа", — говорится в выводах его команды.

Кроме того, исследователи зафиксировали на поверхности символы, похожие на руны, агам и месопотамское письмо. С помощью ИИ удалось интерпретировать послание как философский призыв к человечеству:

"Происхождение рождения через единение и энергию в цикле трансформации – точка встречи единства, расширения и сознания".

Один из мужчин, наткнувшихся на объект в лесах близ города Буга, Давид Велес Эль Потро, рассказал журналисту и уфологу Хайме Мауссану, что после прикосновения к шару его знакомый чувствовал себя плохо. По словам Велеса, когда он облил объект водой, тот начал дымить, а жидкость улетучилась мгновенно.

Официального подтверждения падения пули над Бугой нет — пока есть свидетельство очевидцев. Сам Велес отказался передать объект чиновникам, опасаясь, что о нем больше никто не узнает.

Сфера передана на исследование команде Мауссана. Предварительный анализ указывает, что ее внешний слой может состоять из титана или стали, однако для точного определения состава требуется более глубокий спектральный анализ. Рентген не выявил никаких признаков монтажа или сборки.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о шокирующей правде об НЛО.



