Ученые NASA сказали, когда наступит Судный день и описали конец света

Хотя конец света может казаться дальним и почти фантастическим сценарием, ученые NASA предостерегают: такая перспектива — не из раздела научной фантастики, а вполне возможное развитие событий.

Конец света

В недавних исследованиях, проведенных совместно с японскими учеными из Университета Тохо, они разработали математическую модель "конца жизни на Земле". Ее расчеты, выполненные с помощью мощных суперкомпьютеров, свидетельствуют: примерно через миллиард лет планета станет полностью непригодной для жизни.

Причиной, по словам ученых, станет Солнце. В процессе своей эволюции оно будет постепенно нагревать внутренние планеты Солнечной системы, включая нашу, и в конце концов "поглотит" их в потоках тепловой энергии. По предварительным расчетам, до 1 000 002 021 года условия на Земле окончательно сделают невозможным существование любых форм жизни.

Суперкомпьютеры также прогнозируют, что повышение температуры на планете приведет к снижению качества воздуха, в частности из-за изменения состава атмосферы и уменьшения содержания кислорода. Постепенная деградация атмосферы и климатические сдвиги уже заметны: Солнце провоцирует мощные выбросы корональной массы, вызывающие интенсивные за последние 20 лет магнитные бури. Они уже начали оказывать влияние на атмосферные процессы, ускоряя изменения глобального климата.

Вдобавок, последствия человеческой деятельности лишь усугубляют проблему: таяние полярных ледников, рост температур и загрязнение окружающей среды приобретают все более тревожный масштаб. Скорость потепления уже предваряет предварительные прогнозы.

Впрочем, исследователи не теряют надежды: технологический прогресс может стать залогом выживания. В частности, речь идет о создании герметичных экосистем, обеспечивающих людей водой и воздухом в искусственной среде. Кроме того, активно изучаются перспективы жизни на Марсе и возможность колонизации других планет.

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