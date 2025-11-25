Ученые фиксируют резкие нарушения в ионосфере после бури уровня G4 — спутники, навигация и радиосвязь попали под удар

Последние мощные вспышки на Солнце повлекли за собой существенные возмущения земной ионосферы и уже повлияли на работу навигационных систем, радиосвязи и спутниковых орбит. Об этом сообщает Phys.org.

Мощные вспышки на Солнце вызвали нарушения ионосферы и перебои в работе GPS и радиосвязи.

Ученые проанализировали последствия активности Солнца, зафиксированной с 9 по 14 ноября. В этот период из одного и того же региона AR4274 произошло сразу несколько вспышек класса X, среди которых X5.1 — самая мощная в 2025 году. Ученый Бин Чен отметил, что такая концентрация экстремальных событий в короткий промежуток времени нетипична и свидетельствует об исключительной нестабильности солнечной короны.

Данные радиотелескопических массивов OVSA и OVRO-LWA показали резкое изменение плазменных процессов в верхних слоях атмосферы. Радиосплески типа III, обычно выглядящие как вертикальные нитевидные сигналы, превратились в хаотические и искривленные структуры — это признак сильного нарушения ионосферного слоя. По словам исследовательницы Линдси Гудвин, буря уровня G4 стала "напоминанием, что Земля остается частью большой космической системы", а снижение индекса Dst почти до -250 нТ подтвердило масштаб возмущений.

Солнечные частицы вызывали появление полярных сияний на непривычно низких широтах – их видели даже во Флориде. Наблюдения позволили отследить путь возмущений: от короны Солнца до земной ионосферы. Чен подчеркнул, что сочетание возможностей разных обсерваторий позволяет проследить всю цепь влияния космической погоды от утечки частиц до дестабилизации связи.

К исследованиям приобщили и GPS-приемник FLUMPH, фиксировавший сбои спутниковых сигналов во время бури. Это дало двойной взгляд на процессы в атмосфере и позволило более точно оценить масштабы влияния. Гудвин подчеркнула, что неравномерность плазмы напрямую ухудшает качество навигации, связи и может создавать дополнительные риски для работы спутников.

Ученые предупреждают: Солнечный цикл приближается к максимуму, поэтому подобные события могут повторяться в ближайшее время. Понимание механизмов их действия станет ключевым для защиты критической инфраструктуры и прогнозирования космической погоды.

