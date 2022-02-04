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"У каждого свои взгляды": британка назвала сына Люцифером

Британка Джози Барнс дала своему сыну имя Люцифер, но утверждает, что никак не ассоциирует это с Библией

сегодня, 11:15
Автор:

Светлана Шкурупий
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27-летняя женщина из Британии Джози Барнс назвала новорожденного сына Люцифером и была раскритикована за столь специфический выбор имени. Свою историю женщина рассказала в одной из передач, сообщает издание Indy 100.

"У каждого свои взгляды": британка назвала сына Люцифером

Женщина назвала сына Люцифером (фото из открытых источников)

Британка призналась, что после рождения дочери она пыталась активно забеременеть, но все попытки оказывались неудачными, поскольку ее беременности обрывались раньше времени. Женщина не стала рассказывать о своих проблемах, но уточнила, что потеряла 10 детей.

Люцифер появился на свет спустя 6 лет после рождения дочери. Джози признается, что не могла поверить в то, что снова стала мамой. Более того, ее малыш родился полностью здоровым, хотя врачи перед беременностью диагностировали у женщины гемиплегию (паралич половины тела).

Женщина говорит, что люди начали ее сильно критиковать за такое специфическое имя, но, по ее словам, она совершенно не ассоциирует это с Библией. Джози призналась, что сначала думала, что родит дочь, и собиралась назвать ее Нарния. Но после известия о мальчике стала перечитывать книгу с именами и выбрала Люцифер, потому что оно ей понравилось.

Британка отметила, что ее стали называть атеисткой, но поначалу она даже не знала, что это означает. 

"У каждого свои взгляды… Когда я выбирала это имя, понимала, что людям оно не понравится. Но это не их дело", — подчеркнула Джози.

Женщина уверяет, что не является религиозной и не ассоциирует имя своего сына с нечистью.

Напомним, что популярная певица планирует запатентовать имя дочери.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, известную певицу Нюшу высмеяли за странное имя дочери.


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Источник: https://www.indy100.com/news/mother-baby-boy-lucifer-trolls-b1991360
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