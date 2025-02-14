Трамп стал героем официальной "валентинки" вместе с еще одним мужиком, и это не Маск (ФОТО)

Администрация президента США Дональда Трампа выпустила открытку ко Дню всех влюбленных, ни на секунду не забывая при этом со своих приоритетах и политических целях. "Валентинка" посвящена теме депортации нелегалов — это одна из любимых тем Трампа. Об этом сообщает 14 февраля портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

В Белом доме есть люди с чувством юмора (это необязательно Трамп). Фото: Всемирный экономический форум / Flickr

В официальном аккаунте администрации президента США в соцсети X опубликовали коллаж, на котором изображен Дональд Трамп и глава пограничной службы Том Хоман. Ниже приведено четверостишие:

"Розы красные,

фиалки синие,

приезжайте сюда нелегально,

и мы вас депортируем", — гласит подпись.

Отметим, что "Розы красные, фиалки синие" — классический текст для "валентинки" или любой другой романтической открытки, а дальше могут следовать любые творческие варианты.

Как сообщал портал "Комментарии", незадолго до Дня Святого Валентина в любви к Трампу признался его соратник, американский миллиардер Илон Маск. Ему тогда писали в соцсетях комментаторы, что он поторопился и День Валентина наступит чуть позже. Трамп впоследствии на вопрос об этой странной фразе Маска ответил в духе "главное, чтобы Мелания не волновалась".

Как писал портал "Комментарии", Трамп своим указом установил после инаугурации, что в Америке у человека может быть только два пола: мужской и женский. Во время своей речи 20 января он объявил, что под его руководством правительство США будет признавать только два пола. Это означает, что правительство не позволит небинарным и интерсексуальным людям, которые не являются ни мужчинами, ни женщинами, отражать свою идентичность в паспорте и других официальных документах.

"Политика Соединенных Штатов заключается в признании двух полов — мужского и женского. Они не подлежат изменению и основаны на фундаментальной и неопровержимой реальности", — говорится в указе, который Трамп подписал в первый день своего второго срока.

При новом президенте США уже начались гонения на трансгендеров. Также "Комментарии" сообщали, что дочь трансгендер Илона Маска хочет бежать из США. Причиной стала победа Трампа.