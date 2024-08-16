Украина, несмотря на множество вызовов, с которыми сталкивалась на протяжении своей истории, продолжает оставаться источником выдающихся научных открытий и изобретений. Украинские ученые и стартапы играют ключевую роль в мировой науке и технологиях, предлагая решения, которые находят применение в различных отраслях, от авиации до экологии. В этом материале мы рассмотрим несколько знаковых разработок, сделанных украинцами и уже активно используемых по всему миру.

ТОП-5 украинских стартапов, которые изменили мир

Украинский 3D-принтер XBeam: новая эра в производстве титановых деталей

Одним из последних достижений украинской науки стала система 3D-печати XBeam, разработанная компанией "Червона Хвиля". Этот инновационный продукт уже заинтересовал британский Институт сварки, который планирует использовать его в аэрокосмической отрасли. Основное преимущество XBeam — значительное сокращение отходов при производстве деталей, что делает технологию не только экономически выгодной, но и экологически безопасной.

Компания "Червона Хвиля", основанная в 1997 году, сначала занималась продажей металлопродукции из титановых сплавов, но позже переключилась на разработку оборудования для тяжелой промышленности. Сотрудничая с украинскими научными центрами, компания сосредоточилась на инновациях в сфере электронно-лучевого оборудования. Первая титановая деталь, созданная с помощью 3D-принтера XBeam, была установлена на гражданский самолет Boeing-787 в 2017 году, что стало сигналом для дальнейшего развития технологий 3D-печати титаном.

Сегодня "Червона Хвиля" активно сотрудничает с международной компанией AMS International, создающей программное обеспечение для украинской системы. В 2019 году стало известно, что xBeam начнет работу на производственной локации в британском Кембридже. Проект стал частью инициативы Open Architecture Additive Manufacturing, направленной на обеспечение британской аэрокосмической отрасли широким ассортиментом деталей, созданных по технологии 3D-печати.





Биоразлагаемая зубная щетка Effa: экология в каждом доме

Еще одно важное достижение украинских разработчиков связано с экологией. Компания Effa создала биоразлагаемую зубную щетку, которая уже вошла в пятерку победителей конкурса экологических инноваций Clim@ в Германии. Щетка Effa предназначена для путешественников и владельцев отелей, которые стремятся уменьшить использование пластика. Основной материал, из которого изготавливается щетка — отходы сахарного тростника и высококачественная целлюлоза, что делает её полностью безопасной для окружающей среды.

Создатели Effa уделяют особое внимание деталям. Щетина щетки изготовлена из нейлона, который можно отделить и утилизировать отдельно, а упаковка Effa сделана из переработанной бумаги, растворяющейся в воде. В будущем планируется дальнейшее усовершенствование продукта, чтобы сделать его еще более экологичным.





Бумага из опавших листьев: экологическая революция от Releaf

Экологическое сознание проникает и в другие сферы жизни благодаря украинским инновациям. Стартап Releaf, основанный Валентином Фречкой, предлагает революционную технологию производства бумаги из опавших листьев. Эта идея родилась у молодого изобретателя еще в школьные годы и быстро получила признание на международных конкурсах.

Технология Releaf уже активно используется в Украине и за её пределами. Стартап привлек инвестиции для масштабирования производства и планирует расширять свои мощности, чтобы удовлетворить растущий спрос на экологически чистые материалы. Бумага, изготовленная из опавших листьев, находит применение в производстве упаковок, блокнотов и других бумажных изделий.





Viewdle: украинские корни технологии распознавания лиц

Технологии распознавания лиц, которые сегодня широко используются в мире, также имеют украинские корни. Стартап Viewdle, основанный Егором Анчишкиным и Юрием Мусатенко, в 2006 году представил технологию, способную распознавать лица и объекты без физического контакта. Их разработка вызвала интерес у Google, который в 2012 году выкупил стартап, став основой для многих современных решений в области распознавания лиц.

Сегодня технологии распознавания лиц используются в смартфонах, социальных сетях и даже в автомобилях, а разработка украинских ученых стала важной частью этой индустрии.





"Биопроминь": бескровный анализ крови из Украины

Одним из наиболее значимых достижений украинских ученых стало создание прибора для бескровного анализа крови "Биопроминь". Этот прибор позволяет определять 131 показатель крови за считанные минуты, без необходимости проведения традиционного анализа. Устройство уже активно используется в нескольких украинских клиниках, а также в медицинских учреждениях Китая, ОАЭ, Чехии, Беларуси и России.

Основное преимущество "Биопроменя" — точность и простота использования. Пациенту достаточно присоединить к телу пять датчиков, а затем программа выдаст все необходимые показатели. Единственным минусом на данный момент остается высокая стоимость устройства, однако его потенциальные преимущества делают его чрезвычайно востребованным.





Украина продолжает удивлять мир своими инновациями. Разработки, созданные украинскими учеными и стартапами, находят применение в самых разных отраслях, от авиации и экологии до медицины и IT. И это лишь начало — украинская наука и технологии обещают и в дальнейшем приносить значительные достижения, которые будут востребованы по всему миру.